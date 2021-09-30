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Чем обернётся страшный удар Дани Милохина головой о лёд, объяснил травматолог

Всё зависит от обстоятельств падения и того, какой именно частью ударился тиктокер, пояснил специалист.

30 сентября, 11:29
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Фото © Instagram / danya_milokhin

Видео со съёмок нового сезона "Ледникового периода" с падением Дани Милохина всерьёз напугало поклонников блогера. Портал "Дни.ру" обратился за комментарием к врачу-травматологу Владимиру Аловскому, чтобы тот объяснил, какие последствия удара могут быть.

"Если он ударился темечком, то это опасно", — сказал собеседник портала.

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Медик не взялся ставить диагноз, основываясь лишь на записи. По его словам, при таком падении варианты травмы могут быть абсолютно разными. Всё зависит от того, как сильно и какой частью головы ударился Милохин.

Травматолог подчеркнул, что такие шоу неизменно опасны для всех любителей фигурного катания, которые берутся в них выступать. Врач объяснил, что профессионалы обучены не только сложнейшим элементам, но и важным техникам безопасности в случае падения. Тогда как артисты и звёзды шоубиза, попавшие на лёд, обо всех секретах мастерства знать не могут, потому и случаются падения, подобные тому, какое произошло с Милохиным.

Напомним, что в Сети появилось жуткое видео, как Даня Милохин уронил свою партнёршу Евгению Медведеву в первом же выпуске "Ледникового периода". После неудачного выступления пара дала интервью, во время которого выглядела вполне бодро.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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