Чем обернётся страшный удар Дани Милохина головой о лёд, объяснил травматолог

Видео со съёмок нового сезона "Ледникового периода" с падением Дани Милохина всерьёз напугало поклонников блогера. Портал "Дни.ру" обратился за комментарием к врачу-травматологу Владимиру Аловскому, чтобы тот объяснил, какие последствия удара могут быть.

"Если он ударился темечком, то это опасно", — сказал собеседник портала.

Медик не взялся ставить диагноз, основываясь лишь на записи. По его словам, при таком падении варианты травмы могут быть абсолютно разными. Всё зависит от того, как сильно и какой частью головы ударился Милохин.

Травматолог подчеркнул, что такие шоу неизменно опасны для всех любителей фигурного катания, которые берутся в них выступать. Врач объяснил, что профессионалы обучены не только сложнейшим элементам, но и важным техникам безопасности в случае падения. Тогда как артисты и звёзды шоубиза, попавшие на лёд, обо всех секретах мастерства знать не могут, потому и случаются падения, подобные тому, какое произошло с Милохиным.