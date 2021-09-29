Появилось жуткое видео, как Даня Милохин уронил Медведеву в первом же выпуске "Ледникового периода"

В новом сезоне шоу "Ледниковый период" одной из пар стали тиктокер Даня Милохин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева. Звёздные партнеры как раз снимали номер, когда 19-летний блогер поскользнулся на льду и провалил поддержку, упав вместе со спортсменкой. Даня сильно ударился головой, а Евгения приземлилась на колени, что очень опасно для любого фигуриста.

Видео © Telegram / Super.ru

Эта неудача попала на камеры, и ролик завирусился в телеграм-каналах и соцсетях. На расспросы журналистов Super Даня признался, что чувствует себя плохо, а вот Жене повезло — оказывается, по большей части она упала на партнёра, потому и ударилась несильно. Судя по всему, пара больше испугалась, чем пострадала, ведь в студию даже не вызвали скорую.

Фото © YouTube / "Спорт-Экспресс"

Позже в интервью для "Спорт-Экспресса" молодые люди рассказали, что падение и впрямь обошлось без травм, хотя так и не выглядело. "На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если переживаете, то не переживайте, всё хорошо!" — смеясь, сообщила Медведева. А Даня добавил, что причиной неудачи стали его нервы.