Появилось жуткое видео, как Даня Милохин уронил Медведеву в первом же выпуске "Ледникового периода"
Несмотря на страшные кадры, после выступления пара дала интервью, во время которого выглядела вполне бодро.
Фото © Telegram / Super.ru
В новом сезоне шоу "Ледниковый период" одной из пар стали тиктокер Даня Милохин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева. Звёздные партнеры как раз снимали номер, когда 19-летний блогер поскользнулся на льду и провалил поддержку, упав вместе со спортсменкой. Даня сильно ударился головой, а Евгения приземлилась на колени, что очень опасно для любого фигуриста.
Видео © Telegram / Super.ru
Эта неудача попала на камеры, и ролик завирусился в телеграм-каналах и соцсетях. На расспросы журналистов Super Даня признался, что чувствует себя плохо, а вот Жене повезло — оказывается, по большей части она упала на партнёра, потому и ударилась несильно. Судя по всему, пара больше испугалась, чем пострадала, ведь в студию даже не вызвали скорую.
Фото © YouTube / "Спорт-Экспресс"
Позже в интервью для "Спорт-Экспресса" молодые люди рассказали, что падение и впрямь обошлось без травм, хотя так и не выглядело. "На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если переживаете, то не переживайте, всё хорошо!" — смеясь, сообщила Медведева. А Даня добавил, что причиной неудачи стали его нервы.
Очень волновался, очень! И, наверное, это и помешало мне... Но! Дальше — больше!
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Комментариев: 1
Что ни кого рядом не было ,чтоб добить это существо непонятного пола?