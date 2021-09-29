Садальский поздравил Максакову с днём рождения, показав, как выглядит в бикини её 81-летнее тело

70-летний артист Станислав Садальский недавно поздравил с 81-летием свою подругу — актрису Людмилу Максакову. В честь торжественного события он поделился в "Инстаграме" фото, где показал звезду в пикантном виде.

Фото © Instagram / stassadal

На снимке Людмила Васильевна позировала в чёрном бикини с белой окантовкой. И купальник позволил разглядеть все достоинства её не по возрасту стройной и подтянутой фигуры.

Фото © Instagram / stassadal

Пользователи не смогли удержаться от комплиментов, отметив, что разменявшая девятый десяток актриса выглядит просто невероятно. Её дочь, оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова, тоже восхитилась внешностью звезды. "Увидела у Садальского её фотографию в бикини… кажется, кто-то перепутал цифры! И маме сегодня не 81, а 18!" — написала она в "Инстаграме". Однако не всем понравилось, что Садальский выбрал для поздравления именно такой откровенный снимок.

Какой пресс, она просто шикарна❤️❤️❤️

agotalskaja

Ничего себе фигура в таком-то возрасте, шикарная женщина🔥🔥🔥👏 sinxal959

Фото © Instagram / stassadal, mariamaksakova

А другого фото не нашлось для поздравления пожилой женщины? ok78_75

🔥👏 в прекрасной форме! Главное, Стасу нравится, а то, что пишут плохое, посмотрите на себя в её годы

gala220855