Садальский поздравил Максакову с днём рождения, показав, как выглядит в бикини её 81-летнее тело
Не все пользователи оценили подобный поступок артиста, однако фигура "виновницы торжества" привела их в восторг.
70-летний артист Станислав Садальский недавно поздравил с 81-летием свою подругу — актрису Людмилу Максакову. В честь торжественного события он поделился в "Инстаграме" фото, где показал звезду в пикантном виде.
На снимке Людмила Васильевна позировала в чёрном бикини с белой окантовкой. И купальник позволил разглядеть все достоинства её не по возрасту стройной и подтянутой фигуры.
Пользователи не смогли удержаться от комплиментов, отметив, что разменявшая девятый десяток актриса выглядит просто невероятно. Её дочь, оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова, тоже восхитилась внешностью звезды. "Увидела у Садальского её фотографию в бикини… кажется, кто-то перепутал цифры! И маме сегодня не 81, а 18!" — написала она в "Инстаграме". Однако не всем понравилось, что Садальский выбрал для поздравления именно такой откровенный снимок.
Какой пресс, она просто шикарна❤️❤️❤️
Ничего себе фигура в таком-то возрасте, шикарная женщина🔥🔥🔥👏
Фото © Instagram / stassadal, mariamaksakova
А другого фото не нашлось для поздравления пожилой женщины?
🔥👏 в прекрасной форме! Главное, Стасу нравится, а то, что пишут плохое, посмотрите на себя в её годы
Стас Садальский и Людмила Максакова дружат давно, а несколько месяцев назад актёр шокировал общественность неожиданным заявлением о том, что они планируют пожениться. При этом он утверждал, что Максакова сама сделала ему предложение руки и сердца. Однако звезда эмоционально отреагировала на информацию о свадьбе. "Да вы знаете, он больной! Ему надо к врачу идти. В клинику! Он болен. Тяжело. У него с головой не в порядке", — отметила она.
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