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Садальский поздравил Максакову с днём рождения, показав, как выглядит в бикини её 81-летнее тело

Не все пользователи оценили подобный поступок артиста, однако фигура "виновницы торжества" привела их в восторг.

29 сентября, 08:19
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Фото © Instagram / stassadal

70-летний артист Станислав Садальский недавно поздравил с 81-летием свою подругу — актрису Людмилу Максакову. В честь торжественного события он поделился в "Инстаграме" фото, где показал звезду в пикантном виде.

Фото © Instagram / stassadal

Фото © Instagram / stassadal

На снимке Людмила Васильевна позировала в чёрном бикини с белой окантовкой. И купальник позволил разглядеть все достоинства её не по возрасту стройной и подтянутой фигуры.

Фото © Instagram / stassadal

Фото © Instagram / stassadal

Пользователи не смогли удержаться от комплиментов, отметив, что разменявшая девятый десяток актриса выглядит просто невероятно. Её дочь, оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова, тоже восхитилась внешностью звезды. "Увидела у Садальского её фотографию в бикини… кажется, кто-то перепутал цифры! И маме сегодня не 81, а 18!" — написала она в "Инстаграме". Однако не всем понравилось, что Садальский выбрал для поздравления именно такой откровенный снимок.

Какой пресс, она просто шикарна❤️❤️❤️


agotalskaja

Ничего себе фигура в таком-то возрасте, шикарная женщина🔥🔥🔥👏

sinxal959

Фото © Instagram / stassadal, mariamaksakova

Фото © Instagram / stassadal, mariamaksakova

А другого фото не нашлось для поздравления пожилой женщины?

ok78_75

🔥👏 в прекрасной форме! Главное, Стасу нравится, а то, что пишут плохое, посмотрите на себя в её годы


gala220855

Стас Садальский и Людмила Максакова дружат давно, а несколько месяцев назад актёр шокировал общественность неожиданным заявлением о том, что они планируют пожениться. При этом он утверждал, что Максакова сама сделала ему предложение руки и сердца. Однако звезда эмоционально отреагировала на информацию о свадьбе. "Да вы знаете, он больной! Ему надо к врачу идти. В клинику! Он болен. Тяжело. У него с головой не в порядке", — отметила она.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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