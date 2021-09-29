Ирина Шейк показала в откровенном белье изгибы, которые свели с ума уже многих голливудских звёзд

Известная по всему миру российская модель Ирина Шейк снова напомнила о собственной неотразимости, приняв участие в продвижении бренда нижнего белья Savage x Fenty певицы Рианны. 35-летняя красотка снялась в новом комплекте, который только подчеркнул её идеальную фигуру.

На фото, опубликованных в аккаунте бренда, Ирина позировала в тёмной комнате, освещённой неоновыми лампами. Модель в тёмном белье со змеиным принтом демонстрировала свои пикантные изгибы, поворачиваясь к фотографу для наиболее удачного ракурса. Минимальный макияж и влажные волосы создали естественную атмосферу, а стильность картине принесли тяжёлые золотые украшения и длинный чёрный маникюр красотки.

Теперь Ирина Шейк может спокойно сконцентрироваться на работе, ведь слухи о её романе с рэпером Канье Уэстом значительно утихли. Звезде приписывали отношения с бывшим мужем Ким Кардашьян, а фото от папарацци с совместных поездок только поддавали жару. Однако в недавнем интервью модель напрямую догадки не опровергла, но заявила, что её всегда в чём-то да подозревали и каждый раз это оказывалось неправдой. Поэтому вряд ли Канье пополнит список звёзд, с которыми встречалась Ирина, куда вошли футболист Криштиану Роналду и актёр Брэдли Купер.