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Ирина Шейк показала в откровенном белье изгибы, которые свели с ума уже многих голливудских звёзд

Модель снялась для рекламной кампании бренда, принадлежащего не менее горячей певице Рианне.

29 сентября, 06:53
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Фото © Instagram / savagexfenty

Известная по всему миру российская модель Ирина Шейк снова напомнила о собственной неотразимости, приняв участие в продвижении бренда нижнего белья Savage x Fenty певицы Рианны. 35-летняя красотка снялась в новом комплекте, который только подчеркнул её идеальную фигуру.

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

На фото, опубликованных в аккаунте бренда, Ирина позировала в тёмной комнате, освещённой неоновыми лампами. Модель в тёмном белье со змеиным принтом демонстрировала свои пикантные изгибы, поворачиваясь к фотографу для наиболее удачного ракурса. Минимальный макияж и влажные волосы создали естественную атмосферу, а стильность картине принесли тяжёлые золотые украшения и длинный чёрный маникюр красотки.

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

Ириша наша вообще крашиха ❤️

kolyan_sharygin

Самый горячий ангел Victoria's Secret

ladidaix

Сила коллаборации Ирины и Рианны — это абсолютная бомба, просто умри всё живое

zhavipereira

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Теперь Ирина Шейк может спокойно сконцентрироваться на работе, ведь слухи о её романе с рэпером Канье Уэстом значительно утихли. Звезде приписывали отношения с бывшим мужем Ким Кардашьян, а фото от папарацци с совместных поездок только поддавали жару. Однако в недавнем интервью модель напрямую догадки не опровергла, но заявила, что её всегда в чём-то да подозревали и каждый раз это оказывалось неправдой. Поэтому вряд ли Канье пополнит список звёзд, с которыми встречалась Ирина, куда вошли футболист Криштиану Роналду и актёр Брэдли Купер.

Блогерша Верона перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы и ничего больше

Блогерша Верона перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы и ничего больше

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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