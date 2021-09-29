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Концерты рэпера Face в Красноярске и Новосибирске отменили

Музыкант добавил, что и на другие площадки тура оказывается давление, но пока эти выступления находятся в списке.

29 сентября, 09:03
<p>Рэпер Face. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSUfqdai25E/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">facepublicenemy</a></p>

Рэпер Face. Фото © Instagram / facepublicenemy

Рэпер Иван Дрёмин, более известный как Face, сообщил, что его концерты в Красноярске и Новосибирске отменены. Кроме того, под угрозой находятся и остальные выступления тура. Об этом музыкант написал на странице в "Инстаграме".

"За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура", — признался музыкант.

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Также артист заметил, что под угрозой находятся его выступления в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и других городах тура, где на организаторов "оказывается давление". При этом на данный момент на сайте рэпера концерты в этих городах находятся в списке.

А ранее другой рэпер Егор Крид объявил об удалении своего YouTube-канала с 5,9 миллиона подписчиков. Певец объяснил решение сильным падением просмотров: алгоритмы "не пощадили".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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