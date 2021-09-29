Концерты рэпера Face в Красноярске и Новосибирске отменили

Рэпер Иван Дрёмин, более известный как Face, сообщил, что его концерты в Красноярске и Новосибирске отменены. Кроме того, под угрозой находятся и остальные выступления тура. Об этом музыкант написал на странице в "Инстаграме".

"За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура", — признался музыкант.