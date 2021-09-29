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Болельщица призвала отстранить от работы с инвалидами нахамившего ей сотрудника ФК "Краснодар"

В клубе уже пообещали провести расследование случившегося, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

29 сентября, 08:48
<p>Татьяна Шкиря. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CIwC-3zM-A9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shkiryatv</a></p>

Татьяна Шкиря. Фото © Instagram/shkiryatv

Болельщица футбольного клуба "Краснодар" Татьяна Шкиря призвала отстранить руководителя по работе с маломобильными болельщиками Геннадия Щербину после конфликта, случившегося на игре РПЛ с "Сочи". Об этом она рассказала телеграм-каналу SHOT.

"Конкретно решение проблемы с Геннадием Щербиной? Ну, если не уволили, то перевели на другую должность, где он не будет работать с инвалидами. Я ему не желаю увольнения, просто не работайте с людьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья. И не пользоваться силой над ними, не хамить", — сказала девушка.

"Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби, оставшись вдевятером по ходу матча

"Краснодар" обыграл "Сочи" в южном дерби, оставшись вдевятером по ходу матча

В комментарии Sport24 коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян пообещал провести расследование инцидента, чтобы впредь таких ситуаций не происходило.

Напомним, конфликт между Шкирей и Щербиной возник после игры, когда девушка попросила отвезти её до парковки из-за начавшегося сильного дождя, однако сотрудник клуба в грубой форме отказал в просьбе и попытался вырвать телефон болельщицы из рук.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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