Болельщица призвала отстранить от работы с инвалидами нахамившего ей сотрудника ФК "Краснодар"

Болельщица футбольного клуба "Краснодар" Татьяна Шкиря призвала отстранить руководителя по работе с маломобильными болельщиками Геннадия Щербину после конфликта, случившегося на игре РПЛ с "Сочи". Об этом она рассказала телеграм-каналу SHOT .

"Конкретно решение проблемы с Геннадием Щербиной? Ну, если не уволили, то перевели на другую должность, где он не будет работать с инвалидами. Я ему не желаю увольнения, просто не работайте с людьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья. И не пользоваться силой над ними, не хамить", — сказала девушка.