Болельщица призвала отстранить от работы с инвалидами нахамившего ей сотрудника ФК "Краснодар"
В клубе уже пообещали провести расследование случившегося, чтобы избежать повторения подобной ситуации.
Татьяна Шкиря. Фото © Instagram/shkiryatv
Болельщица футбольного клуба "Краснодар" Татьяна Шкиря призвала отстранить руководителя по работе с маломобильными болельщиками Геннадия Щербину после конфликта, случившегося на игре РПЛ с "Сочи". Об этом она рассказала телеграм-каналу SHOT.
"Конкретно решение проблемы с Геннадием Щербиной? Ну, если не уволили, то перевели на другую должность, где он не будет работать с инвалидами. Я ему не желаю увольнения, просто не работайте с людьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья. И не пользоваться силой над ними, не хамить", — сказала девушка.
В комментарии Sport24 коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян пообещал провести расследование инцидента, чтобы впредь таких ситуаций не происходило.
Напомним, конфликт между Шкирей и Щербиной возник после игры, когда девушка попросила отвезти её до парковки из-за начавшегося сильного дождя, однако сотрудник клуба в грубой форме отказал в просьбе и попытался вырвать телефон болельщицы из рук.
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