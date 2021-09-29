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Экс-глава МИД Японии Кисида станет новым премьером

Отмечается, что чиновник победил за счёт перевеса в голосах от парламентских депутатов Либерально-демократической партии, хотя поддержка его оппонента была шире в регионах.

29 сентября, 08:44
<p>Фумио Кисида. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фумио Кисида. Фото © ТАСС / Zuma

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида избран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) и станет следующим, 100-м по счёту премьер-министром государства. Об этом свидетельствуют результаты голосования во втором туре, трансляция которого проводилась на сайте партии.

Так, Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре, что и позволило ему одержать победу. Его соперник — экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно — набрал 170 голосов. Отмечается, что Кисида выиграл благодаря перевесу в голосах от парламентских депутатов ЛДП, в то время как у его оппонента была более широкая поддержка среди рядовых членов партии в регионах.

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В выборах также участвовали Санаэ Такаити и Сэйко Нода, занимавшие ранее ряд министерских постов, но не набрали достаточного количества голосов в первом туре и выбыли из гонки. Отмечается, что сессия парламента, на которой утвердят кандидатуру нового главы правительства, состоится 4 октября.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который занял этот пост в 2020 году, отказался от предвыборной борьбы. Он пояснил, что хочет в конце своего срока сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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