Экс-глава МИД Японии Кисида станет новым премьером

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида избран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) и станет следующим, 100-м по счёту премьер-министром государства. Об этом свидетельствуют результаты голосования во втором туре, трансляция которого проводилась на сайте партии.

Так, Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре, что и позволило ему одержать победу. Его соперник — экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно — набрал 170 голосов. Отмечается, что Кисида выиграл благодаря перевесу в голосах от парламентских депутатов ЛДП, в то время как у его оппонента была более широкая поддержка среди рядовых членов партии в регионах.

В выборах также участвовали Санаэ Такаити и Сэйко Нода, занимавшие ранее ряд министерских постов, но не набрали достаточного количества голосов в первом туре и выбыли из гонки. Отмечается, что сессия парламента, на которой утвердят кандидатуру нового главы правительства, состоится 4 октября.