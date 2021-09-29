Какую прививку лучше делать первой — от гриппа или от ковида, рассказал терапевт

По словам врача, неспецифические меры поддержания иммунитета, к которым в том числе относится полноценное питание, снижают риск тяжёлого течения заболеваний.

Текущей осенью сохраняется угроза подъёма заболеваемости коронавирусом, кроме того, вирус гриппа также может представлять угрозу в случае появления новых штаммов. В этой связи, по словам консультанта цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врача-терапевта Павла Прокина, целесообразно сделать прививку и от CoViD-19, и от гриппа.

"С учётом довольно высокой реактогенности вакцин от коронавирусной инфекции я бы рекомендовал делать эти прививки с интервалом в один месяц. Из-за эпидемиологической обстановки разумно вакцинироваться сначала от CoViD-19. Лучше это сделать сейчас, а уже через месяц — делать прививку от гриппа", — отметил врач.

По его словам, в группе риска по коронавирусу — пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Кроме того, чаще эту болезнь в тяжёлой форме переносят пациенты с ожирением. Прокин подчеркнул, что основные меры защиты — вакцинация и соблюдение противоэпидемических мер, среди которых ношение масок в помещениях и общественном транспорте, а также избегание мест массового скопления людей.

Терапевт добавил, что неспецифические меры поддержания иммунитета снижают риск тяжёлого течения заболеваний. К ним относятся полноценное питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов, разумная физическая активность и соблюдение режима труда и отдыха. Кроме того, важно стараться избегать хронического стресса.