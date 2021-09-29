Замгоссекретаря США Нуланд пока не получила российскую визу

Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд по состоянию на 29 сентября не имеет действующей въездной визы в РФ. Об этом журналистам рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя вопрос о возможном визите дипломата в нашу страну.

"По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке", — пояснил Рябков.