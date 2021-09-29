Замгоссекретаря США Нуланд пока не получила российскую визу
Этот вопрос находится в проработке, заверили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Ранее СМИ писали, что на переговоры в Россию дипломат приедет осенью.
Фото © Getty Images / Mark Wilson
Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд по состоянию на 29 сентября не имеет действующей въездной визы в РФ. Об этом журналистам рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя вопрос о возможном визите дипломата в нашу страну.
"По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке", — пояснил Рябков.
Ранее сообщалось, что Нуланд получит российскую визу, а её визит считается почти решённым вопросом и может состояться в октябре. При этом "Коммерсант" писал, что дипломат может посетить Москву в ноябре. А 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва и Вашингтон готовят целый ряд контактов.
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