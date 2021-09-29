НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Замгоссекретаря США Нуланд пока не получила российскую визу

Этот вопрос находится в проработке, заверили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Ранее СМИ писали, что на переговоры в Россию дипломат приедет осенью.

29 сентября, 08:40
<p>Фото © Getty Images / Mark Wilson</p>

Фото © Getty Images / Mark Wilson

Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд по состоянию на 29 сентября не имеет действующей въездной визы в РФ. Об этом журналистам рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя вопрос о возможном визите дипломата в нашу страну.

"По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке", — пояснил Рябков.

СМИ узнали условия выдачи российской визы замгоссекретаря США Нуланд

СМИ узнали условия выдачи российской визы замгоссекретаря США Нуланд

Ранее сообщалось, что Нуланд получит российскую визу, а её визит считается почти решённым вопросом и может состояться в октябре. При этом "Коммерсант" писал, что дипломат может посетить Москву в ноябре. А 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва и Вашингтон готовят целый ряд контактов.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СМИ узнали условия выдачи российской визы замгоссекретаря США Нуланд

25 сентября, 08:27

Генконсульство России в Хьюстоне может к концу года остаться с двумя дипломатами

27 сентября, 21:22

Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи

сегодня в 09:37

В Кремле не исключили блокировки YouTube из-за запрета на критику выборов в США и ФРГ

сегодня в 09:34

Медики в Москве получат выплаты за привлечение к вакцинации от ковида

сегодня в 09:37

Новости партнеров

Layer 1