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В России второй день подряд фиксируется новый антирекорд по смертям от ковида

Прежний максимум — 852 летальных исхода — был зафиксирован накануне. За весь период с начала пандемии умерло 206 388 пациентов.

29 сентября, 08:48
<p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 857 пациентов. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.

Прежний максимум — 852 — был зафиксирован накануне, 28 сентября. 24 сентября операштаб сообщал о 828 летальных исходах за сутки, а 23 сентября было зарегистрировано 820 смертей. За весь период с начала пандемии умерло 206 388 пациентов.

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Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, что рекорды по суточной смертности можно объяснить поведенческими реакциями населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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