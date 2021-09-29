В России второй день подряд фиксируется новый антирекорд по смертям от ковида

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 857 пациентов. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.

Прежний максимум — 852 — был зафиксирован накануне, 28 сентября. 24 сентября операштаб сообщал о 828 летальных исходах за сутки, а 23 сентября было зарегистрировано 820 смертей. За весь период с начала пандемии умерло 206 388 пациентов.