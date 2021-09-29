Явлинскому провели операцию на сердце
Отмечается, что политическому деятелю сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.
Григорий Явлинский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Председателю федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорию Явлинскому провели операцию на сердце, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что политик перенёс хирургическое вмешательство по "чистке" органа.
Так, Явлинскому сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Перед процедурой один из основателей "Яблока" подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Напомним, об ухудшении самочувствия Явлинского СМИ сообщали утром 27 сентября. Указывалось, что его госпитализировали в выходные, а врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.
Комментариев: 0