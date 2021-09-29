Председателю федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорию Явлинскому провели операцию на сердце, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что политик перенёс хирургическое вмешательство по "чистке" органа.

Так, Явлинскому сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Перед процедурой один из основателей "Яблока" подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.