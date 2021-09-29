НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Явлинскому провели операцию на сердце

Отмечается, что политическому деятелю сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

29 сентября, 08:55
<p>Григорий Явлинский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Григорий Явлинский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Председателю федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорию Явлинскому провели операцию на сердце, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что политик перенёс хирургическое вмешательство по "чистке" органа.

Так, Явлинскому сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Перед процедурой один из основателей "Яблока" подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

В "Яблоке" рассказали о причине визита Явлинского к врачу

В "Яблоке" рассказали о причине визита Явлинского к врачу

Напомним, об ухудшении самочувствия Явлинского СМИ сообщали утром 27 сентября. Указывалось, что его госпитализировали в выходные, а врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1