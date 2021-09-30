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Мурашко перечислил девять регионов РФ с высокими темпами распространения ковида

При этом в целом по стране количество госпитализированных за последние две недели выросло на 25%.

30 сентября, 11:18
<p>Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Особую озабоченность вызывает ситуация с коронавирусом в девяти регионах России. Их перечислил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Высокий прирост в Московской области, в Новгородской, в Мордовии, Ингушетии, Ивановской области, Ярославской, Красноярском [крае], Курганской области, Ульяновской области", — отметил министр.

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Напомним, сегодня, 30 сентября, в России третий день подряд фиксируется новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Прежний максимум — 857 — был зарегистрирован накануне, 29 сентября. Растёт и заболеваемость — количество госпитализированных за последние две недели выросло на 25%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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Комментариев: 1

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Александр Григорьев30 сентября, 17:14

Брединформ продолжает вещать)

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