Мурашко перечислил девять регионов РФ с высокими темпами распространения ковида
При этом в целом по стране количество госпитализированных за последние две недели выросло на 25%.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Особую озабоченность вызывает ситуация с коронавирусом в девяти регионах России. Их перечислил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Высокий прирост в Московской области, в Новгородской, в Мордовии, Ингушетии, Ивановской области, Ярославской, Красноярском [крае], Курганской области, Ульяновской области", — отметил министр.
Напомним, сегодня, 30 сентября, в России третий день подряд фиксируется новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Прежний максимум — 857 — был зарегистрирован накануне, 29 сентября. Растёт и заболеваемость — количество госпитализированных за последние две недели выросло на 25%.
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