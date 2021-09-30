Песков — о ситуации с ковидом в России: Волна нарастает
По словам представителя Кремля, цифры по заболеваемости растут стремительно.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В стране растёт заболеваемость коронавирусом, при этом ряд регионов уже вводит ограничительные меры для борьбы с распространением заболевания. Однако на федеральном уровне пока никаких решений по этому вопросу не принималось. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Некоторые регионы уже вводят, используя свои особые полномочия, разные меры. Мы видим, что идёт волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придётся реагировать. Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось. Но ситуация подвижная, видите, как стремительно растут цифры", — отметил представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 30 сентября, в России третий день подряд фиксируется новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Прежний максимум — 857 — был зарегистрирован накануне, 29 сентября. Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, что рекорды по суточной смертности можно объяснить поведенческими реакциями населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах.
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