Эффективность "Эпиваккороны" оценили в 90%
Специалист подчеркнул, что разработанная "Вектором" вакцина работает одновременно по трём направлениям.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Эффективность отечественной антиковидной вакцины "Эпиваккорона" среди различных слоёв населения составляет 90%. Такие данные озвучил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на российско-китайской конференции по проблемам CoViD-19.
"Эпиваккорона", полипептидная вакцина <...>, к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоёв населения равна 90%", — отметил эксперт.
Специалист подчеркнул, что вакцина действует одновременно по трём направлениям. Она нейтрализует связывание коронавируса с ключевыми рецепторами клеток, "работает на уровне оболочки вируса и мембраны клетки" и активирует гуморальный и клеточный иммунитет организма.
Ранее Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств. При этом клиники должны будут уведомлять о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов.
Напомним, "Эпиваккорона" стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после "Спутника V". Как сообщал Лайф, ранее была раскрыта иммунологическая эффективность этого препарата. Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после прививки "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% из группы плацебо. Кроме того, 26 августа Минздрав зарегистрировал новейшую антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н". Препарат разработан на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в шприц-дозах.
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