Эффективность "Эпиваккороны" оценили в 90%

Эффективность отечественной антиковидной вакцины "Эпиваккорона" среди различных слоёв населения составляет 90%. Такие данные озвучил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на российско-китайской конференции по проблемам CoViD-19.

"Эпиваккорона", полипептидная вакцина <...>, к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоёв населения равна 90%", — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что вакцина действует одновременно по трём направлениям. Она нейтрализует связывание коронавируса с ключевыми рецепторами клеток, "работает на уровне оболочки вируса и мембраны клетки" и активирует гуморальный и клеточный иммунитет организма.