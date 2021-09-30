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Эффективность "Эпиваккороны" оценили в 90%

Специалист подчеркнул, что разработанная "Вектором" вакцина работает одновременно по трём направлениям.

30 сентября, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Эффективность отечественной антиковидной вакцины "Эпиваккорона" среди различных слоёв населения составляет 90%. Такие данные озвучил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на российско-китайской конференции по проблемам CoViD-19.

"Эпиваккорона", полипептидная вакцина <...>, к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоёв населения равна 90%", — отметил эксперт.

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Специалист подчеркнул, что вакцина действует одновременно по трём направлениям. Она нейтрализует связывание коронавируса с ключевыми рецепторами клеток, "работает на уровне оболочки вируса и мембраны клетки" и активирует гуморальный и клеточный иммунитет организма.

Ранее Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств. При этом клиники должны будут уведомлять о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приёма таких препаратов.

Напомним, "Эпиваккорона" стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после "Спутника V". Как сообщал Лайф, ранее была раскрыта иммунологическая эффективность этого препарата. Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после прививки "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% из группы плацебо. Кроме того, 26 августа Минздрав зарегистрировал новейшую антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н". Препарат разработан на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в шприц-дозах.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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