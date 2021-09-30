Исследование показало, сколько россиян на самом деле носит зимой шапки

Почти половина жителей России считает, что предстоящая зима будет долгой и морозной, поэтому каждый будет выбирать способы согреться. Так, в частности, многие надевают большое количество слоёв одежды, но при этом огромная часть наших сограждан не носит шапки. Такие данные приводит исследование "AliExpress Россия", проведённое совместно с агентством ResearchMe, результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, 47% респондентов ожидают холодную зиму, 45% россиян ждут первого снега в ноябре, а ещё треть считает, что первые осадки будут уже в октябре. Для согревания на улице 41% опрошенных предпочитают активно двигаться, а 36% — носить много слоёв одежды. А вот про шапку вспоминает лишь 54% граждан. Термобельё является ещё более редким утеплителем, его предпочитает надевать только 20% респондентов.

В домашних условиях помимо обогревателей, которые есть у 18% опрошенных, россияне предпочитают другие способы согреться — горячий чай (47%), тёплую пижаму (37%) и сразу два одеяла (31%), а также помогают в этом домашние питомцы (14%).

Опрос проводился с 9 по 20 сентября среди 1,2 тысячи респондентов из разных регионов России.