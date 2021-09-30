НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Исследование показало, сколько россиян на самом деле носит зимой шапки

Многие предпочитают другие способы согреться на улице, а вот дома в этом помогают горячий чай и любимые питомцы.

30 сентября, 09:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Почти половина жителей России считает, что предстоящая зима будет долгой и морозной, поэтому каждый будет выбирать способы согреться. Так, в частности, многие надевают большое количество слоёв одежды, но при этом огромная часть наших сограждан не носит шапки. Такие данные приводит исследование "AliExpress Россия", проведённое совместно с агентством ResearchMe, результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, 47% респондентов ожидают холодную зиму, 45% россиян ждут первого снега в ноябре, а ещё треть считает, что первые осадки будут уже в октябре. Для согревания на улице 41% опрошенных предпочитают активно двигаться, а 36% — носить много слоёв одежды. А вот про шапку вспоминает лишь 54% граждан. Термобельё является ещё более редким утеплителем, его предпочитает надевать только 20% респондентов.

"Увидим новые рекорды": Россиянам пообещали "нервозную" погоду предстоящей зимой

"Увидим новые рекорды": Россиянам пообещали "нервозную" погоду предстоящей зимой

В домашних условиях помимо обогревателей, которые есть у 18% опрошенных, россияне предпочитают другие способы согреться — горячий чай (47%), тёплую пижаму (37%) и сразу два одеяла (31%), а также помогают в этом домашние питомцы (14%).

Опрос проводился с 9 по 20 сентября среди 1,2 тысячи респондентов из разных регионов России.

А ранее Росгидромет дал прогноз о погоде в России в период с октября 2021 года по март 2022-го. По данным синоптиков, температура в большинстве регионов будет около нормы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Фольга на окнах, печь из цветочного горшка: Европейцам показали, как пережить зиму с огромными ценами на газ

вчера в 14:22

"Уши замёрзнут!" Путин пожурил чиновников без шапок — видео

29 ноября 2020, 12:52

Ликсутов рассказал о новом центре подбора персонала для московского транспорта

сегодня в 12:30

Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто

сегодня в 14:21

"Мне этот человек неприятен": Звезду КВН возмутила "скверная" шутка стендапера Мирзализаде про русских

сегодня в 14:19

Новости партнеров

Layer 1