Мишустин: Количество госпитализированных с ковидом в РФ выросло на 25%. Видео © Правительство РФ

Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, количество госпитализированных за последние две недели выросло на 25%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

"Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", — сказал Мишустин.

По его словам, большинство заболевших проходят лечение дома, под наблюдением врачей, им предоставляются бесплатные лекарства.

"Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более пяти миллиардов рублей. Это позволит обеспечить препаратами 1,64 млн человек", — подчеркнул премьер.