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Мишустин: Количество госпитализированных с ковидом в РФ выросло на 25%

При этом большинство заболевших проходит лечение дома, под наблюдением врачей, им предоставляются бесплатные лекарства.

30 сентября, 10:41
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Мишустин: Количество госпитализированных с ковидом в РФ выросло на 25%. Видео © Правительство РФ

Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, количество госпитализированных за последние две недели выросло на 25%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

"Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", — сказал Мишустин.

По его словам, большинство заболевших проходят лечение дома, под наблюдением врачей, им предоставляются бесплатные лекарства.

"Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более пяти миллиардов рублей. Это позволит обеспечить препаратами 1,64 млн человек", — подчеркнул премьер.

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Напомним, сегодня, 30 сентября, в России третий день подряд фиксируется новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 867 пациентов. Прежний максимум — 857 — был зарегистрирован накануне, 29 сентября. Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, что рекорды по суточной смертности можно объяснить поведенческими реакциями населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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