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Стало известно о состоянии заболевшего ковидом адъютанта Путина

Представитель Кремля Песков подчеркнул, что заразившийся коронавирусом был привит, просто вовремя не ревакцинировался.

30 сентября, 10:26
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66800" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что адъютант Владимира Путина, который заразился коронавирусом, скорее всего, уже полностью выздоровел, болезнь он перенёс в лёгкой форме.

"Адъютант, наверное, уже выздоровел полностью. <...> Он был привитый, просто вовремя не ревакцинировался. Собственно, единожды у него поднималась температура свыше 37 и прошло всё в максимально лёгкой форме. Всё-таки прививка защищает и спасает жизни", — сказал Песков.

Песков: Ситуация с ковидом в мире идёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

Песков: Ситуация с ковидом в мире идёт к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

Он отметил, что все заболевшие CoViD-19 в окружении президента перенесли недуг легко или в бессимптомной форме. Представитель Кремля подчеркнул, что коронавирус — "штука заразная" и важно вовремя прививаться.

Напомним, Путин с 14 сентября находился на самоизоляции после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Вышел с неё он лишь накануне, 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, что и помогло избежать болезни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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