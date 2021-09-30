Стало известно о состоянии заболевшего ковидом адъютанта Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что адъютант Владимира Путина, который заразился коронавирусом, скорее всего, уже полностью выздоровел, болезнь он перенёс в лёгкой форме.

"Адъютант, наверное, уже выздоровел полностью. <...> Он был привитый, просто вовремя не ревакцинировался. Собственно, единожды у него поднималась температура свыше 37 и прошло всё в максимально лёгкой форме. Всё-таки прививка защищает и спасает жизни", — сказал Песков.