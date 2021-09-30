Стало известно о состоянии заболевшего ковидом адъютанта Путина
Представитель Кремля Песков подчеркнул, что заразившийся коронавирусом был привит, просто вовремя не ревакцинировался.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что адъютант Владимира Путина, который заразился коронавирусом, скорее всего, уже полностью выздоровел, болезнь он перенёс в лёгкой форме.
"Адъютант, наверное, уже выздоровел полностью. <...> Он был привитый, просто вовремя не ревакцинировался. Собственно, единожды у него поднималась температура свыше 37 и прошло всё в максимально лёгкой форме. Всё-таки прививка защищает и спасает жизни", — сказал Песков.
Он отметил, что все заболевшие CoViD-19 в окружении президента перенесли недуг легко или в бессимптомной форме. Представитель Кремля подчеркнул, что коронавирус — "штука заразная" и важно вовремя прививаться.
Напомним, Путин с 14 сентября находился на самоизоляции после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Вышел с неё он лишь накануне, 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, что и помогло избежать болезни.
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