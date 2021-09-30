Почему Сирия стала главной темой переговоров Путина и Эрдогана, объяснил политолог

Двусторонние отношения России и Турции чрезвычайно важны, в том числе потому, что две страны — одни из самых активных участниц процесса мирного урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил политолог, доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло в беседе с Лайфом, комментируя прошедшие в Сочи переговоры лидеров двух государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Российско-турецкие отношения чрезвычайно важны, и Эрдоган здесь абсолютно прав, потому что Турция и Россия — одни из самых активных участников процесса мирного урегулирования сирийского конфликта. В Сирии есть острые моменты, связанные с Идлибом в первую очередь, который входит в зону деэскалации, закреплённую за Турцией. И против боевиков, которые там закрепились, сирийские войска при поддержке российских сил начали операцию. Это вызвало некоторые возражения с турецкой стороны", — указал Манойло.

Он напомнил, что в последнее время из-за действий на территории САР отношения Москвы и Анкары обострились. Поэтому характер переговоров Путина и Эрдогана, которые прошли "конструктивно и очень по-деловому", очень "важный" и "необходимый".

"То, что главы государств провели эти переговоры, — это очень важный шаг, так как к этому моменту накопилось довольно много противоречий, которые как раз и вошли в повестку этих переговоров. <...> Эти переговоры позволили понять позиции друг друга и в значительной степени градус этого обострения понизить", — заключил политолог.

Ранее, 29 сентября, в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана. В ходе приветственного слова Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию по строительству "Турецкого потока", а Эрдоган поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с природными пожарами в республике и выразил соболезнования в связи с крушением во время тушения огня российского самолёта Бе-200.