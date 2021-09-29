Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы
Сегодня в Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что, несмотря на непростой переговорный процесс, Москва и Анкара научились находить компромиссы.
"Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, сегодня в Сочи проходят переговоры президентов РФ и Турции. Российский лидер только сегодня вышел с самоизоляции, на которой находился с 14 сентября после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из его окружения. Накануне в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана. Стороны планируют обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
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