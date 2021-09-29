Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи
Зато на повестке окажется ряд других важных тем, в том числе Сирия, Ливия, Афганистан и Закавказье.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать Крым на предстоящих в среду переговорах в Сочи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле", — напомнил представитель Кремля.
Накануне в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана. Стороны планируют обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
Ранее турецкий политик рассказал, чего ждёт от встречи с российским коллегой один на один. По словам Эрдогана, Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого". В то же время во время своего выступления на Генассамблее ООН Эрдоган отметился странным заявлением о сохранении целостности Украины и "аннексии" Крыма.
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