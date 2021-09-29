Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут обсуждать Крым на предстоящих в среду переговорах в Сочи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле", — напомнил представитель Кремля.