В Кремле не исключили блокировки YouTube из-за запрета на критику выборов в США и ФРГ

Если российские контрольные органы придут к выводу, что видеохостинг YouTube действительно нарушил законодательство, запретив оспаривание итогов прошедших президентских выборов в США и парламентских в Германии, нельзя исключать и возможности блокировки платформы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием в распространении информации СМИ. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение законодательства, то нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы [к соблюдению] наших законов", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля заметил, что понятия "крайний случай" не существует, ведь любое нарушение закона является таковым. В подобных историях должна быть нулевая терпимость к нарушению закона, заметил он.