В Кремле не исключили блокировки YouTube из-за запрета на критику выборов в США и ФРГ
Любое нарушение законодательства страны является крайним случаем, а подобное решение платформы — акт цензуры, считает Дмитрий Песков.
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Если российские контрольные органы придут к выводу, что видеохостинг YouTube действительно нарушил законодательство, запретив оспаривание итогов прошедших президентских выборов в США и парламентских в Германии, нельзя исключать и возможности блокировки платформы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием в распространении информации СМИ. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение законодательства, то нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы [к соблюдению] наших законов", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля заметил, что понятия "крайний случай" не существует, ведь любое нарушение закона является таковым. В подобных историях должна быть нулевая терпимость к нарушению закона, заметил он.
Напомним, YouTube начал блокировать видео, оспаривающие результаты выборов в Штатах и Германии. Администрация сервиса заявила, что в будущем список стран может пополниться. Под ограничения подпадает контент, вводящий избирателей в заблуждение, предоставляющий недостоверную информацию о требованиях к кандидатам, призывающий к нарушению демократических процессов, распространяющий полученные в результате взлома материалы, а также ставящий под сомнение итоги выборов.
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