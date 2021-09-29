В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому инвестклимату в стране, так как дело связано с госизменой.

"Это не имеет никакого отношения к деловому инвестклимату в стране. Обвинение не связано с экономикой, а связано с госизменой. Мы видели в СМИ эту информацию, деталями не располагаем", — отметил он.

При этом у Кремля нет опасений, что после подобных случаев IT-сфера будет бояться сотрудничать с госведомствами.

Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. А накануне в московском офисе компании прошли обыски.