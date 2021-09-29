В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова
Сегодня стало известно, что гендиректору крупной IT-компании грозит до 20 лет тюрьмы по делу о госизмене.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому инвестклимату в стране, так как дело связано с госизменой.
"Это не имеет никакого отношения к деловому инвестклимату в стране. Обвинение не связано с экономикой, а связано с госизменой. Мы видели в СМИ эту информацию, деталями не располагаем", — отметил он.
При этом у Кремля нет опасений, что после подобных случаев IT-сфера будет бояться сотрудничать с госведомствами.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. А накануне в московском офисе компании прошли обыски.
На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
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