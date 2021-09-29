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В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова

Сегодня стало известно, что гендиректору крупной IT-компании грозит до 20 лет тюрьмы по делу о госизмене.

29 сентября, 09:32
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому инвестклимату в стране, так как дело связано с госизменой.

"Это не имеет никакого отношения к деловому инвестклимату в стране. Обвинение не связано с экономикой, а связано с госизменой. Мы видели в СМИ эту информацию, деталями не располагаем", — отметил он.

При этом у Кремля нет опасений, что после подобных случаев IT-сфера будет бояться сотрудничать с госведомствами.

Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. А накануне в московском офисе компании прошли обыски.

В Group-IB рассказали о следственных мероприятиях в офисе компании

В Group-IB рассказали о следственных мероприятиях в офисе компании

На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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