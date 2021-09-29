Убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным, заявил Лукашенко
Информацию о произошедшей трагедии президент республики получил мгновенно. Он поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске не останется безнаказанным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
"Безнаказанным это не останется", — процитировала она лидера республики.
Эйсмонт отметила, что Лукашенко мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии и сразу же поручил разобраться — на тот момент не все детали были известны. Кроме того, президент Белоруссии распорядился оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего. Пресс-секретарь добавила, что лидер республики очень соболезнует близким сотрудника КГБ и сопереживает.
Как сообщалось ранее, ЧП произошло в столице Белоруссии при проведении операции по проверке местонахождения лиц, которые могут быть причастны к терроризму. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Позже СК задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. Утверждается, что она проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению. В свою очередь, в Генпрокуратуре республики сочли обоснованным применение оружия во время антитеррористической операции. Отмечается, что силовики действовали на основании закона и исходили из сложившейся ситуации, огнестрельное оружие было задействовано в ответ на вооружённое нападение.
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