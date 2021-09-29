Убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске не останется безнаказанным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Эйсмонт отметила, что Лукашенко мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии и сразу же поручил разобраться — на тот момент не все детали были известны. Кроме того, президент Белоруссии распорядился оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего. Пресс-секретарь добавила, что лидер республики очень соболезнует близким сотрудника КГБ и сопереживает.