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Гостиницы и общепит жалуются на "драматический дефицит" персонала

Из-за нехватки мигрантов провалилось так называемое нижнее звено линейного персонала: подсобные рабочие, мойщики, грузчики багажа, горничные. А на этих позициях, как правило, не работали россияне.

29 сентября, 09:14
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

Из-за пандемии коронавируса отели и рестораны столкнулись со значительной нехваткой персонала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Так, с января по сентябрь спрос на такие кадры вырос к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза: работодатели предлагали более 54 тысяч открытых вакансий в этой сфере занятости. Однако полностью удовлетворить этот спрос невозможно: по данным исследования, число резюме соискателей на эти вакансии в течение года только уменьшается.

"Ситуация [с дефицитом персонала] катастрофическая — худшая, наверное, за последние лет пять", заявил РБК генеральный менеджер петербургского отеля "Гельвеция" Юнис Теймурханлы.

По его словам, из-за нехватки мигрантов провалилось так называемое нижнее звено линейного персонала: подсобные рабочие, мойщики, грузчики багажа, а на этих позициях, как правило, не работали россияне. Обострился и дефицит горничных. Ситуация доходит до того, что при высоком объёме продаж некому убирать номера, сетуют участники рынка.

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О том, что из-за оттока мигрантов на фоне пандемии коронавируса сфера общепита в России столкнулась с дефицитом кадров, Лайф сообщал и ранее. По некоторым оценкам, в российских ресторанах не хватает до 30% персонала. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагал решить эту проблему за счёт привлечения к работе пенсионеров. А зампред правительства Марат Хуснуллин предложил мобилизовать неработающих пенсионеров для восполнения кадрового недостатка в строительной отрасли.

А вот в Госдуме предлагали заменить трудовых мигрантов выпускниками средней школы, поскольку выбор пенсионеров в качестве альтернативы некоторые сочли неудачным: старшее поколение часто не может заниматься физическим трудом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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