В Киеве раскрыли, кто из западных партнёров больше всех "поимел" Украину
Эксперт отметил, что Незалежная позволила это сделать, потому что "любой такой акт — если один не захочет, другой не вскочит".
Фото © Shutterstock
Никто не "поимел" Украину из всех её западных партнёров так, как это сделала уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель. Об этом заявил экономист из Незалежной Юрий Атаманюк в эфире телеканала "Наш". По его словам, Меркель стала причиной того, что Киев не смог договориться с Москвой о поставках газа.
"Вот действительно. Так, как Меркель сделала Украину или поимела, наверное, это больше подходит в этой конфигурации, не сделал ни один из наших так называемых партнёров. Другое дело, что мы позволили это сделать, потому что любой такой акт — если один не захочет, то другой не вскочит", — сказал Атаманюк.
Он также отметил, что у Украины была возможность создать газотранспортный консорциум с Россией и ФРГ. Кроме того, даже в случае, если этого не произошло, Киев мог договориться о заключении прямых контрактов по поставке газа, как это сделала Венгрия, уверен экономист.
Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил об опасности не пережить зиму без российского газа. По его словам, за проигрыш всех, "кто занимается популизмом", заплатят обычные граждане. Он также назвал "тупость" главной угрозой национальной безопасности страны.
27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил тем, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
Комментариев: 0