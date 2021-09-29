В Киеве раскрыли, кто из западных партнёров больше всех "поимел" Украину

Никто не "поимел" Украину из всех её западных партнёров так, как это сделала уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель. Об этом заявил экономист из Незалежной Юрий Атаманюк в эфире телеканала "Наш". По его словам, Меркель стала причиной того, что Киев не смог договориться с Москвой о поставках газа.

"Вот действительно. Так, как Меркель сделала Украину или поимела, наверное, это больше подходит в этой конфигурации, не сделал ни один из наших так называемых партнёров. Другое дело, что мы позволили это сделать, потому что любой такой акт — если один не захочет, то другой не вскочит", — сказал Атаманюк.

Он также отметил, что у Украины была возможность создать газотранспортный консорциум с Россией и ФРГ. Кроме того, даже в случае, если этого не произошло, Киев мог договориться о заключении прямых контрактов по поставке газа, как это сделала Венгрия, уверен экономист.