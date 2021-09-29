Лавров, Шойгу, Шмелёва и Проценко отказались от думских мандатов "Единой России"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко подали заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома. От мандата отказалась и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, о чём она сообщала накануне .

А вот Анна Кузнецова, также возглавлявшая общефедеральную часть списка партии, переходит в Госдуму и оставляет пост детского омбудсмена. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин. В нижней палате парламента она будет курировать работу по поддержке семей и детей, также она возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и семьи. Кузнецова уже рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме, а в Кремле не стали анонсировать, кто займёт её место на посту детского омбудсмена.