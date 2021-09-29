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Лавров, Шойгу, Шмелёва и Проценко отказались от думских мандатов "Единой России"

Других избранных депутатов Госдумы восьмого созыва ЦИК намерена зарегистрировать 29 сентября.

29 сентября, 09:15
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко подали заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома. От мандата отказалась и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, о чём она сообщала накануне.

Другие избранные депутаты Госдумы восьмого созыва должны быть зарегистрированы 29 сентября.

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А вот Анна Кузнецова, также возглавлявшая общефедеральную часть списка партии, переходит в Госдуму и оставляет пост детского омбудсмена. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин. В нижней палате парламента она будет курировать работу по поддержке семей и детей, также она возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и семьи. Кузнецова уже рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме, а в Кремле не стали анонсировать, кто займёт её место на посту детского омбудсмена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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