Учёные создали манекен коронавируса при разработке вакцины "Бетувакс"

Вакцина "Бетувакс-ков-2" от коронавируса создана для того, чтобы натренировать иммунитет на борьбу с заболеванием. Помогать организму эффективно обучаться справляться с данной задачей будет "манекен вируса" — сферические частицы, очень похожие на коронавирус. Об этом рассказал один из разработчиков вакцины, биоинженер, выпускник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кудрявцев в беседе с kp.ru.

По его словам, организм очень чувствителен к попадающим в него инородным вещам. Так, если иммунитет понимает, что его гость — антиген, воспринимаемый как враг, последует один ответ. А в случае попадания в организм "вот такой частички с антигеном на поверхности", ответ будет уже иной.

"Наши сферы изготавливаются из материала растительного происхождения, бетулина. Отсюда и название вакцины — "Бетувакс-ков-2", последние буквы — от названия коронавируса нового типа, SARS-CoV-2", — отметил Кудрявцев.

По словам биоинженера, в "Бетуваксе" отсутствует генетический материал коронавируса. Вместо него — основная функциональная часть непосредственно самого S-белка, который образовывает "шипы" на оболочке вируса — RBD-домен. Благодаря ему коронавирус проникает в организм человека. Кудрявцев также напомнил, что факт выработки к домену наиболее эффективных нейтрализующих вирус антител уже доказан.

"Использовать в вакцине весь S-белок целиком мы не стали, чтобы не увеличивать антигенную нагрузку. Это позволяет сделать прививку минимально реактогенной. По нашим расчётам и данным проведённых доклинических исследований, "Бетувакс" практически не даёт постпрививочных реакций. И в то же время обеспечивает выработку именно нейтрализующих антител, которые доказанно обезвреживают коронавирус", — рассказал один из разработчиков вакцины от коронавируса "Бетувакс-ков-2".

Он также отметил, что отсутствие в иммунитете человека некоторых фрагментов S-белка и антител к ним даёт возможность избежать большого количества нежелательных эффектов. Таким образом, сводится к минимуму риск запуска аутоиммунных заболеваний, то есть редкого осложнения.

Ранее российский Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса "Бетувакс". Предполагается, что этот препарат можно будет в том числе использовать для прививок людям из групп риска, а также для повторной вакцинации.