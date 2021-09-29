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Учёные создали манекен коронавируса при разработке вакцины "Бетувакс"

В препарате имеется RBD-домен "шипов" вируса, к которому вырабатываются эффективные антитела, нейтрализующие заболевание.

29 сентября, 09:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вакцина "Бетувакс-ков-2" от коронавируса создана для того, чтобы натренировать иммунитет на борьбу с заболеванием. Помогать организму эффективно обучаться справляться с данной задачей будет "манекен вируса" — сферические частицы, очень похожие на коронавирус. Об этом рассказал один из разработчиков вакцины, биоинженер, выпускник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кудрявцев в беседе с kp.ru.

По его словам, организм очень чувствителен к попадающим в него инородным вещам. Так, если иммунитет понимает, что его гость — антиген, воспринимаемый как враг, последует один ответ. А в случае попадания в организм "вот такой частички с антигеном на поверхности", ответ будет уже иной.

"Наши сферы изготавливаются из материала растительного происхождения, бетулина. Отсюда и название вакцины — "Бетувакс-ков-2", последние буквы — от названия коронавируса нового типа, SARS-CoV-2", — отметил Кудрявцев.

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По словам биоинженера, в "Бетуваксе" отсутствует генетический материал коронавируса. Вместо него — основная функциональная часть непосредственно самого S-белка, который образовывает "шипы" на оболочке вируса — RBD-домен. Благодаря ему коронавирус проникает в организм человека. Кудрявцев также напомнил, что факт выработки к домену наиболее эффективных нейтрализующих вирус антител уже доказан.

"Использовать в вакцине весь S-белок целиком мы не стали, чтобы не увеличивать антигенную нагрузку. Это позволяет сделать прививку минимально реактогенной. По нашим расчётам и данным проведённых доклинических исследований, "Бетувакс" практически не даёт постпрививочных реакций. И в то же время обеспечивает выработку именно нейтрализующих антител, которые доказанно обезвреживают коронавирус", — рассказал один из разработчиков вакцины от коронавируса "Бетувакс-ков-2".

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Он также отметил, что отсутствие в иммунитете человека некоторых фрагментов S-белка и антител к ним даёт возможность избежать большого количества нежелательных эффектов. Таким образом, сводится к минимуму риск запуска аутоиммунных заболеваний, то есть редкого осложнения.

Ранее российский Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса "Бетувакс". Предполагается, что этот препарат можно будет в том числе использовать для прививок людям из групп риска, а также для повторной вакцинации.

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Напомним, "Бетувакс-ков-2" — это субъединичная рекомбинантная вакцина, основу которой формируют сферические частицы с поверхностным антигеном или белком коронавируса. Её создание началось летом прошлого года. Предполагается, что данный препарат можно будет в том числе использовать для вакцинации людей из групп риска, а также для повторной вакцинации. Разработчик — биотехнологическая компания "Институт стволовых клеток человека".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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