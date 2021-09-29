Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы

О таком сценарии СМИ писали ещё до выборов, но тогда пресс-служба всё опровергла, сославшись на то, что рабочий график губернатора Сипягина расписан на много месяцев вперёд.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, похоже, переходит на работу в Госдуму. Его имя значится в списке избранных депутатов восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять депутатский мандат. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Центризбиркома, Сипягин занимает пятую строчку в списке фракции.

К слову, о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.

Отметим, что сегодня Центризбирком планирует зарегистрировать избранных депутатов Госдумы восьмого созыва. Кроме того, комиссия распределит мандаты, которые стали вакантными после того, как избранные кандидаты отказались от возможности стать депутатами Госдумы. Свободные места будут замещаться следующими по списку в соответствующей региональной группе. Согласно проекту повестки, передача мандатов состоится среди четырёх партий, которые провели в Госдуму свои списки. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".