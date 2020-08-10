За казённый счёт в номере люкс. Владимирский губернатор Сипягин попал в очередной секс-скандал

У ЛДПР сложилась репутация партии любвеобильных политиков. И это часто для соколов Жириновского заканчивается скандалами. На этот раз отличился губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. На днях его застали на лазурных пляжах Крыма с очередной пассией, годящейся чиновнику в дочери.

Вряд ли Сипягин мечтал таким образом попасть в светскую хронику. Судя по образу, который кропотливо выстраивают губернаторские эсэмэмщики, губернатор является крепким хозяйственником, ни на минуту не забывающем о вверенной ему области. В конце июля Сипягин отправился в Крым, где, согласно своему инстаграму, он продолжает напряжённо трудиться. Вот он крепко жмёт руку главе Крыма, вот ведёт какие-то переговоры с начальником штаба Черноморского флота. А вот губернатор уже в Адмиралтейском Владимирском соборе поклоняется могилам адмиралов. Весь в делах и заботах на благо общества...

Видео предоставлено источником LIFE

Однако в распоряжении Лайфа есть и другие фотографии и видео, где Сипягин нежится под солнцем в компании новой пассии. И пока Владимирская область задыхается от CoViD-19 и связанных с этим экономических проблем, губернатор (видимо, в перерывах между фотосессиями для "Инстаграма") весело улыбается помощнице Лизе и мило похлопывает её по фактурному заду в расслабленной атмосфере отеля. А вечерами, судя по фото, говорят они явно не о социальных проблемах.

Фото предоставлено источником LIFE 1 / 3

Фотографии с молодой и перспективной помощницей Сипягин предпочитает не публиковать в "Инстаграме" — ни к чему раздражать население области, которая входит в десятку регионов страны с самой низкой рождаемостью. Тут уж не до размножения, быть бы живу — ведь и по уровню доходов, безопасности и медицины Владимирская область значительно отстоит от соседей. Но Сипягин весело отдыхает. Кстати, возможно, дорогой ялтинский отель, где чиновник резвится с подружкой, оплачен за бюджетные деньги, поскольку в Крым в июле глава региона ездил с официальным рабочим визитом.

Заблудился в трёх женщинах

Лайф выяснил, что новую подружку губернатора зовут Елизавета Игнатьева. Девушка получила образование во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). По сообщению источника Лайфа, Игнатьевой якобы даже пришлось разводиться с законным мужем Борисом, чтобы стать свободной девушкой и не компрометировать губернатора. А ведь в конце августа прошлого года молодые люди с размахом сыграли свою свадьбу в Суздале и, казалось, были очень счастливы.

Последний день августа. 2019 год.

Роскошный ресторан и красивая свадьба. Фото © mywed.com / Yuliya Alferova

Неизвестно, стал ли Борис для Игнатьевой разменной монетой или же он сам заинтересован в происходящем, союз с губернатором сулит молодой помощнице богатство и карьеру. Куй железо, пока горячо. Ведь Сипягин для своих любимых ничего не жалеет. Когда чувства проходят, губернатор может стать скупым.

Жители области ещё помнят, как в 2018-м Сипягин приходил на избирательный участок со своими детьми и гражданской женой Марией Астафьевой, которую он щедро одарил престижной должностью финансового директора "Владимиртеплогаза". Это компания, которая на 100% принадлежит администрации Владимирской области. Параллельно у него шёл затяжной бракоразводный процесс с бывшей супругой Мариной, у которой Сипягин пытался отсудить всё что только можно, в том числе и у своих родных детей. Владимирские журналисты тогда прямо называли Сипягина "сутяжником", не знакомым с мужским кодексом чести.

Кадровая политика Сипягина и похождения бывшей

На этом известном разошедшемся прошлой зимой по СМИ фото Сипягин идёт за ручку с Астафьевой. И всего-то через пару месяцев кажущийся нерушимым союз пятидесятилетнего губернатора и его явленной людям гражданской жены, похоже, как начал разваливаться. Несмотря на то что у пары, по некоторым данным, есть общий ребёнок.

Губернатор и его Астафьева в театре празднуют День влюблённых. Фото © VK / Владимир Сипягин

По крайней мере, стало известно, что в конце апреля Астафьева оставила свою должность. Любовница губернатора контролировала немалые финансовые потоки — при её участии "Владимиртеплогаз" взял под свой контроль Единый расчётно-информационный центр (ЕРИЦ) Владимирской области, через который только в 2020 году пройдёт около 12 миллиардов рублей, собранных с граждан области за услуги ЖКХ. Злые языки писали в местных телеграм-каналах, что "Владимиртеплогаз" от неквалифицированных действий Астафьевой оказался на грани банкротства, а сама финдиректорша в самый разгар коронавирусной эпидемии якобы завела новый роман с нижегородцем по фамилии Пилипчук. И что покинула она должность якобы по своей инициативе, чтобы не разгребать навалившиеся на предприятие проблемы...