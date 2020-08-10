За казённый счёт в номере люкс. Владимирский губернатор Сипягин попал в очередной секс-скандал

У ЛДПР сложилась репутация партии любвеобильных политиков. И это часто для соколов Жириновского заканчивается скандалами. На этот раз отличился губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. На днях его застали на лазурных пляжах Крыма с очередной пассией, годящейся чиновнику в дочери.
Вряд ли Сипягин мечтал таким образом попасть в светскую хронику. Судя по образу, который кропотливо выстраивают губернаторские эсэмэмщики, губернатор является крепким хозяйственником, ни на минуту не забывающем о вверенной ему области. В конце июля Сипягин отправился в Крым, где, согласно своему инстаграму, он продолжает напряжённо трудиться. Вот он крепко жмёт руку главе Крыма, вот ведёт какие-то переговоры с начальником штаба Черноморского флота. А вот губернатор уже в Адмиралтейском Владимирском соборе поклоняется могилам адмиралов. Весь в делах и заботах на благо общества...
Видео предоставлено источником LIFE
Однако в распоряжении Лайфа есть и другие фотографии и видео, где Сипягин нежится под солнцем в компании новой пассии. И пока Владимирская область задыхается от CoViD-19 и связанных с этим экономических проблем, губернатор (видимо, в перерывах между фотосессиями для "Инстаграма") весело улыбается помощнице Лизе и мило похлопывает её по фактурному заду в расслабленной атмосфере отеля. А вечерами, судя по фото, говорят они явно не о социальных проблемах.
Фото предоставлено источником LIFE
Фотографии с молодой и перспективной помощницей Сипягин предпочитает не публиковать в "Инстаграме" — ни к чему раздражать население области, которая входит в десятку регионов страны с самой низкой рождаемостью. Тут уж не до размножения, быть бы живу — ведь и по уровню доходов, безопасности и медицины Владимирская область значительно отстоит от соседей. Но Сипягин весело отдыхает. Кстати, возможно, дорогой ялтинский отель, где чиновник резвится с подружкой, оплачен за бюджетные деньги, поскольку в Крым в июле глава региона ездил с официальным рабочим визитом.
Заблудился в трёх женщинах
Лайф выяснил, что новую подружку губернатора зовут Елизавета Игнатьева. Девушка получила образование во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). По сообщению источника Лайфа, Игнатьевой якобы даже пришлось разводиться с законным мужем Борисом, чтобы стать свободной девушкой и не компрометировать губернатора. А ведь в конце августа прошлого года молодые люди с размахом сыграли свою свадьбу в Суздале и, казалось, были очень счастливы.
Последний день августа. 2019 год.
Роскошный ресторан и красивая свадьба. Фото © mywed.com / Yuliya Alferova
Неизвестно, стал ли Борис для Игнатьевой разменной монетой или же он сам заинтересован в происходящем, союз с губернатором сулит молодой помощнице богатство и карьеру. Куй железо, пока горячо. Ведь Сипягин для своих любимых ничего не жалеет. Когда чувства проходят, губернатор может стать скупым.
Губернатор не боится трудоустраивать красавицу-жену на денежную должность. Ведь жена-то ненастоящаяВ Сети разворачивается скандал из-за высказывания известного священника Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданский брак с бесплатной проституцией. Этими словами маститый протоиерей оскорбил многих женщин, но не гражданскую жену главы Владимирской области Марию Астафьеву. Ведь дешёвый, по мнению протоиерея, статус гражданской жены позволяет её сожителю — губернатору Владимиру Сипягину — избежать конфликта интересов и отвечать на вопросы журналистов, что это его "личное дело".
Жители области ещё помнят, как в 2018-м Сипягин приходил на избирательный участок со своими детьми и гражданской женой Марией Астафьевой, которую он щедро одарил престижной должностью финансового директора "Владимиртеплогаза". Это компания, которая на 100% принадлежит администрации Владимирской области. Параллельно у него шёл затяжной бракоразводный процесс с бывшей супругой Мариной, у которой Сипягин пытался отсудить всё что только можно, в том числе и у своих родных детей. Владимирские журналисты тогда прямо называли Сипягина "сутяжником", не знакомым с мужским кодексом чести.
Кадровая политика Сипягина и похождения бывшей
На этом известном разошедшемся прошлой зимой по СМИ фото Сипягин идёт за ручку с Астафьевой. И всего-то через пару месяцев кажущийся нерушимым союз пятидесятилетнего губернатора и его явленной людям гражданской жены, похоже, как начал разваливаться. Несмотря на то что у пары, по некоторым данным, есть общий ребёнок.
Губернатор и его Астафьева в театре празднуют День влюблённых. Фото © VK / Владимир Сипягин
По крайней мере, стало известно, что в конце апреля Астафьева оставила свою должность. Любовница губернатора контролировала немалые финансовые потоки — при её участии "Владимиртеплогаз" взял под свой контроль Единый расчётно-информационный центр (ЕРИЦ) Владимирской области, через который только в 2020 году пройдёт около 12 миллиардов рублей, собранных с граждан области за услуги ЖКХ. Злые языки писали в местных телеграм-каналах, что "Владимиртеплогаз" от неквалифицированных действий Астафьевой оказался на грани банкротства, а сама финдиректорша в самый разгар коронавирусной эпидемии якобы завела новый роман с нижегородцем по фамилии Пилипчук. И что покинула она должность якобы по своей инициативе, чтобы не разгребать навалившиеся на предприятие проблемы...
Когда Сипягина спрашивали, этично ли ставить свою любовницу на важную должность одного из ключевых предприятий области, губернатор с пафосом возражал:
— Это нарушает законодательство? Нет. Поэтому самое главное — это соответствовать букве закона. Вот и всё. Самое главное — это любить близких людей. Которые дороги тебе.
Согласно этому губернаторскому кредо, возможно, мы скоро увидим молодую Лизу во главе какого-нибудь государственного предприятия или даже не одну её — судя по тому, как часто Сипягин начал менять своих любовниц, губернатор пустился во все тяжкие.