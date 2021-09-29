Какую подработку чаще всего выбирают студенты, показал опрос

Наиболее популярными вакансиями среди студентов стали менеджер и администратор. Третье место разделили между собой должности оператора кол-центра и курьера. Об этом свидетельствуют данные исследования крупнейшего сервиса доставки еды в России Delivery Club, сервиса для быстрого поиска работы "VK Работа" и аналитического центра Research.Me.

Согласно опросу 1500 студентов очной формы обучения, весьма распространена подработка не по специальности (37%). Причём такой выбор молодёжи является осознанным. Причиной этого решения становится свободный график, который позволяет совмещать подработку с учёбой. Также более 40% респондентов отметили, что вариант заработка не по специальности проще найти. А 29% выбрали такую подработку из-за хорошей заработной платы.

78% студентов признались, что зарабатывают на жизнь — покупку еды, покрытие транспортных расходов и приобретение одежды. А 36% отметили, что с помощью подработки смогут позволить себе гаджет, поездки и развлечения. Кроме того, всего 25% респондентов зарабатывают на оплату жилья и учёбы. Причём 52% указали, что довольны доходом от подработки.

Отмечается, что более 70% российских студентов планируют подрабатывать во время учёбы, 64% — после неё. Также 21% хотят зарабатывать в выходные, а 15% предпочитают работу парам.