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В Кремле заявили, что ситуация с ковидом в РФ требует мобилизации

Несколько регионов уже принимают "энергичные меры" по противодействию распространению заболевания: вводят QR-коды, ограничивают массовые мероприятия, переводят учащихся на удалёнку.

29 сентября, 09:37
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ухудшение ситуации с коронавирусом в стране — рост заболеваемости и смертности — серьёзный повод для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что цифры растут, к сожалению. Видим тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И видим печальные рекорды в плане смертности. Это требует нашего внимания", подчеркнул представитель Кремля.

Он подчеркнул, что несколько регионов уже принимают "энергичные меры" по противодействию распространению заболевания: вводят QR-коды, ограничивают массовые мероприятия, переводят учащихся на удалёнку.

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Напомним, сегодня, 29 сентября, в России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 857 пациентов. Прежний максимум — 852 — был зарегистрирован накануне, 28 сентября. Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, что рекорды по суточной смертности можно объяснить поведенческими реакциями населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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