В Кремле заявили, что ситуация с ковидом в РФ требует мобилизации

Ухудшение ситуации с коронавирусом в стране — рост заболеваемости и смертности — серьёзный повод для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что цифры растут, к сожалению. Видим тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И видим печальные рекорды в плане смертности. Это требует нашего внимания", — подчеркнул представитель Кремля.

Он подчеркнул, что несколько регионов уже принимают "энергичные меры" по противодействию распространению заболевания: вводят QR-коды, ограничивают массовые мероприятия, переводят учащихся на удалёнку.