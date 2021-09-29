В Кремле заявили, что ситуация с ковидом в РФ требует мобилизации
Несколько регионов уже принимают "энергичные меры" по противодействию распространению заболевания: вводят QR-коды, ограничивают массовые мероприятия, переводят учащихся на удалёнку.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Ухудшение ситуации с коронавирусом в стране — рост заболеваемости и смертности — серьёзный повод для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что цифры растут, к сожалению. Видим тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И видим печальные рекорды в плане смертности. Это требует нашего внимания", — подчеркнул представитель Кремля.
Он подчеркнул, что несколько регионов уже принимают "энергичные меры" по противодействию распространению заболевания: вводят QR-коды, ограничивают массовые мероприятия, переводят учащихся на удалёнку.
Напомним, сегодня, 29 сентября, в России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 857 пациентов. Прежний максимум — 852 — был зарегистрирован накануне, 28 сентября. Директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объяснил, что рекорды по суточной смертности можно объяснить поведенческими реакциями населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах.
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