Медики в Москве получат выплаты за привлечение к вакцинации от ковида

В Москве введут стимулирующие выплаты для медиков, которые будут привлекать граждан к вакцинации или ревакцинации от коронавируса сверх установленных плановых заданий. Соответствующее решение приняло правительство города, постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет — 400 рублей", — сообщает пресс-служба Правительства Москвы.

Отмечается, что на данный момент прививку первым компонентом уже сделало пять миллионов москвичей, среди которых 1,1 миллиона граждан старше 60 лет. А введение стимулирующих выплат поможет ускорить вакцинацию и ревакцинацию жителей столицы. Прежде всего, это касается наиболее уязвимой к коронавирусу старшей возрастной группы.