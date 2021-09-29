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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

По словам российского лидера, отношения с Турцией развиваются позитивно.

29 сентября, 10:53

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана. Видео © LIFE

В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Приятно отметить, что отношения у нас развиваются и развиваются позитивно", — сказал Путин своему коллеге.

Президент заметил, что переговоры иногда идут непросто, однако результат позитивен. Ведомства стран научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон, отметил глава государства. Кроме того, Путин обратил внимание, что в прошлом году провал в товарообороте с Турцией был 20 с лишним процентов, а в этом году за восемь с половиной месяцев рост составил свыше 55%.

Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи

Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи

Напомним, российский лидер только сегодня вышел с самоизоляции, на которой находился с 14 сентября после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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