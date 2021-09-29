В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент заметил, что переговоры иногда идут непросто, однако результат позитивен. Ведомства стран научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон, отметил глава государства. Кроме того, Путин обратил внимание, что в прошлом году провал в товарообороте с Турцией был 20 с лишним процентов, а в этом году за восемь с половиной месяцев рост составил свыше 55%.