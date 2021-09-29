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Учёные выяснили, что курильщики на 60–80% чаще попадают в больницу из-за ковида

Исследователи проанализировали данные более чем 420 тысяч пациентов, включая медицинские карты, истории болезни, результаты анализов на коронавирус.

29 сентября, 10:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курящие люди на 60–80% чаще попадают в больницу из-за тяжёлого течения коронавируса, чем те, кто не имеет этой пагубной привычки. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета, результаты исследования опубликованы в медицинском журнале BMJ.

Отмечается, что исследователи проанализировали данные более чем 420 тысяч пациентов, включая медицинские карты, истории болезни, результаты анализов на CoViD-19. Так, при сравнении людей с зависимостью от никотина и без выяснилось, что у курильщиков на 45% выше вероятность заразиться коронавирусом и на 80% —попасть в больницу с тяжёлой формой заболевания. Кроме того, у пациентов с этой вредной привычкой значительно выше риск умереть от болезни.

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"Результаты убедительно показывают, что курение связано с риском тяжёлого течения CoViD-19, точно так же как курение связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, разных видов рака и всех других заболеваний, с которыми, как мы знаем, связано курение. То же самое верно и в случае с CoViD-19", — отметила руководитель исследования профессор Эшли Клифт.

Ранее в Кремле заявили, что ситуация с ковидом в РФ требует мобилизации. Несколько регионов уже принимают "энергичные меры" по противодействию распространению заболевания: вводят QR-коды, ограничивают массовые мероприятия, переводят учащихся на удалёнку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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