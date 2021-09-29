Звезда Евровидения умерла от коронавируса

Представлявший Армению на песенном конкурсе Евровидение в 2007 году известный композитор Айк Акопян умер в возрасте 44 лет. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) Шушана Даниеляна сообщает "Sputnik Армения".

Причиной смерти стал коронавирус, который протекал у исполнителя тяжело. В таком состоянии певец находился более двух недель.

Айк родился 25 августа 1977 года. С детства артист занимался музыкой и играл на множестве музыкальных инструментов, за что получил прозвище Человек-Оркестр. В 2007 году он представлял Армению на Евровидении и занял восьмое место.