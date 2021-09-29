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Звезда Евровидения умерла от коронавируса

Отмечается, что последние две недели музыкант находился в тяжёлом состоянии.

29 сентября, 10:12
<p>Айк Акопян. Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESC_2007_Armenia_-_Hayko_-_Anytime_you_need.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">B1mbo</a></p>

Айк Акопян. Фото © Wikipedia / B1mbo

Представлявший Армению на песенном конкурсе Евровидение в 2007 году известный композитор Айк Акопян умер в возрасте 44 лет. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) Шушана Даниеляна сообщает "Sputnik Армения".

Причиной смерти стал коронавирус, который протекал у исполнителя тяжело. В таком состоянии певец находился более двух недель.

Умер участник шоу "Голос", певец Николай Арутюнов

Умер участник шоу "Голос", певец Николай Арутюнов

Айк родился 25 августа 1977 года. С детства артист занимался музыкой и играл на множестве музыкальных инструментов, за что получил прозвище Человек-Оркестр. В 2007 году он представлял Армению на Евровидении и занял восьмое место.

Ранее Лайф рассказывал о смерти легендарного американского саксофониста Пи Ви Эллиса. Он провёл многочисленные коллаборации с известными музыкантами, в частности: с Джеймсом Брауном, Ваном Моррисоном и Джинджером Бейкером.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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