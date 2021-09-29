Звезда Евровидения умерла от коронавируса
Отмечается, что последние две недели музыкант находился в тяжёлом состоянии.
Айк Акопян. Фото © Wikipedia / B1mbo
Представлявший Армению на песенном конкурсе Евровидение в 2007 году известный композитор Айк Акопян умер в возрасте 44 лет. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) Шушана Даниеляна сообщает "Sputnik Армения".
Причиной смерти стал коронавирус, который протекал у исполнителя тяжело. В таком состоянии певец находился более двух недель.
Айк родился 25 августа 1977 года. С детства артист занимался музыкой и играл на множестве музыкальных инструментов, за что получил прозвище Человек-Оркестр. В 2007 году он представлял Армению на Евровидении и занял восьмое место.
Ранее Лайф рассказывал о смерти легендарного американского саксофониста Пи Ви Эллиса. Он провёл многочисленные коллаборации с известными музыкантами, в частности: с Джеймсом Брауном, Ваном Моррисоном и Джинджером Бейкером.
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