Солистка группы "Винтаж" получила сотрясение на репетиции юбилейного концерта

Вокалистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнёва травмировалась на одной из репетиций концерта, приуроченного к 15-летию коллектива. Отрабатывая сценический трюк, певица ударилась головой о деревянную стену, сообщает "Газета.ru".

Спортивный элемент постановки по сценарию предстоящего мероприятия Плетнёва должна была выполнять на большой высоте. Во время отработки трюка исполнительница не смогла должным образом сгруппироваться и упала. Медики констатировали у звёздной пациентки повреждение шеи и сотрясение мозга, а также рекомендовали поберечь себя и соблюдать постельный режим. Певица же предпочла продолжить подготовку к шоу.

"Мы так этого ждали, наши поклонники так этого ждут. Так что мы просто не можем их подвести. Поэтому репетиции продолжаются. Мне всё очень тяжело даётся, но я знаю, ради чего это делаю", — сказала Плетнёва.

Юбилейный концерт группы "Винтаж" пройдёт в Москве 10 октября.