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Солистка группы "Винтаж" получила сотрясение на репетиции юбилейного концерта

Звезда пренебрегла рекомендациями о соблюдении постельного режима и продолжила подготовку к мероприятию, запланированному на 10 октября.

29 сентября, 10:06
<p>Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Вокалистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнёва травмировалась на одной из репетиций концерта, приуроченного к 15-летию коллектива. Отрабатывая сценический трюк, певица ударилась головой о деревянную стену, сообщает "Газета.ru".

Спортивный элемент постановки по сценарию предстоящего мероприятия Плетнёва должна была выполнять на большой высоте. Во время отработки трюка исполнительница не смогла должным образом сгруппироваться и упала. Медики констатировали у звёздной пациентки повреждение шеи и сотрясение мозга, а также рекомендовали поберечь себя и соблюдать постельный режим. Певица же предпочла продолжить подготовку к шоу.

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"Мы так этого ждали, наши поклонники так этого ждут. Так что мы просто не можем их подвести. Поэтому репетиции продолжаются. Мне всё очень тяжело даётся, но я знаю, ради чего это делаю", — сказала Плетнёва.

Юбилейный концерт группы "Винтаж" пройдёт в Москве 10 октября.

Ранее Лайф писал о смерти участника шоу "Голос", певца Николая Арутюнова. Он был первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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