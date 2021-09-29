ЦИК направила жалобы в СК и Генпрокуратуру на нарушения в ходе выборов в Петербурге
По словам Эллы Памфиловой, Центральная избирательная комиссия собрала все случаи, которые сочла подозрительными.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Центризбирком направил в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру жалобы на все зафиксированные случаи нарушений в ходе прошедших в Санкт-Петербурге выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Все случаи, которые мы считаем нарушениями по выборам, мы собрали, направили в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру", — сказала она.
Ранее Памфилова подчёркивала, что именно в Петербурге случились очевидные нарушения при голосовании граждан, а большинство жалоб и обращений было из Северной столицы.
Напомним, ранее ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.
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