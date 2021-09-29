ЦИК направила жалобы в СК и Генпрокуратуру на нарушения в ходе выборов в Петербурге

Центризбирком направил в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру жалобы на все зафиксированные случаи нарушений в ходе прошедших в Санкт-Петербурге выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Все случаи, которые мы считаем нарушениями по выборам, мы собрали, направили в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру", — сказала она.

Ранее Памфилова подчёркивала, что именно в Петербурге случились очевидные нарушения при голосовании граждан, а большинство жалоб и обращений было из Северной столицы.