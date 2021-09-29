В Кремле назвали позитивным шагом в отношениях с США выдачу хакера Буркова

При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что тема заключённых в РФ граждан США в контактах с Вашингтоном "поднимается иногда", однако никаких объявлений о выдаче Штатам американцев, находящихся в России за решёткой, пока не делалось.

Напомним, в 2015 году Алексей Бурков был задержан полицейскими в Израиле по запросу из Штатов, где он также заочно обвинялся в киберпреступлениях. Его предлагали обменять на гражданку Израиля Нааму Иссасхар, задержанную в России при пересадке на рейс Дели — Тель-Авив с наркотиками, но сделка не состоялась. В результате в 2019 году россиянина экстрадировали в США, где он через год получил девятилетний срок. Накануне, 28 сентября, стало известно, что американские власти депортировали гражданина Буркова, которого в РФ обвиняют в киберпреступлениях. Уроженца Санкт-Петербурга сразу по прилёте задержали в аэропорту Шереметьево.