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В Кремле назвали позитивным шагом в отношениях с США выдачу хакера Буркова

Между тем никаких объявлений о выдаче Вашингтону осуждённых в РФ американцев пока не делалось, отметил пресс-секретарь российского лидера.

29 сентября, 09:55
<p>Фото © ТАСС / МВД РФ</p>

Фото © ТАСС / МВД РФ

Выдача американской стороной обвиняемого в киберпреступлениях гражданина РФ Алексея Буркова — позитивный шаг в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это скорее позитивно", — указал он, отвечая на вопрос, как РФ оценивает экстрадицию с точки зрения развития двусторонних отношений со Штатами и сотрудничества в сфере кибербезопасности.

При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что тема заключённых в РФ граждан США в контактах с Вашингтоном "поднимается иногда", однако никаких объявлений о выдаче Штатам американцев, находящихся в России за решёткой, пока не делалось.

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Напомним, в 2015 году Алексей Бурков был задержан полицейскими в Израиле по запросу из Штатов, где он также заочно обвинялся в киберпреступлениях. Его предлагали обменять на гражданку Израиля Нааму Иссасхар, задержанную в России при пересадке на рейс Дели — Тель-Авив с наркотиками, но сделка не состоялась. В результате в 2019 году россиянина экстрадировали в США, где он через год получил девятилетний срок. Накануне, 28 сентября, стало известно, что американские власти депортировали гражданина Буркова, которого в РФ обвиняют в киберпреступлениях. Уроженца Санкт-Петербурга сразу по прилёте задержали в аэропорту Шереметьево.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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