НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЦИК зарегистрировала 153 депутата Госдумы, избранных по партийным спискам

Выборы проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

29 сентября, 09:47
<p>Фото © <a href="http://www.cikrf.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ЦИК</a></p>

Фото © Пресс-служба ЦИК

Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал 153 депутатов Госдумы восьмого созыва, избранных по спискам от партий. Так, регистрацию прошли 60 депутатов от "Единой России", 45 — от КПРФ, 19 — от "Справедливой России — За правду", 18 — от ЛДПР и 11 — от "Новых людей".

"Зарегистрировать депутатов Государственной думы восьмого созыва, избранных по федеральному округу, в количестве 153 человека", — говорится в постановлении ЦИК.

Лавров, Шойгу, Шмелёва и Проценко отказались от думских мандатов "Единой России"

Лавров, Шойгу, Шмелёва и Проценко отказались от думских мандатов "Единой России"

Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Выборы проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы

Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы

Всего же с учётом голосования и по спискам и по округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди»"— 13, "Родина", "Гражданская платформа" и "Партия роста" — по одному мандату, а ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Патрушев: Более 900 кибератак зафиксировано на систему ДЭГ во время выборов

сегодня в 03:30

Губернатор Владимирской области Сипягин оказался в списке тех, кто принял мандат депутата Госдумы

сегодня в 09:26

Песков: Путин сегодня вышел с самоизоляции и встретится с Эрдоганом

сегодня в 09:45

Зюганов назвал недопустимой блокировку приёмной зампредседателя ЦК КПРФ

вчера в 15:29

Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи

сегодня в 09:37

Новости партнеров

Layer 1