Выборы проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал 153 депутатов Госдумы восьмого созыва, избранных по спискам от партий. Так, регистрацию прошли 60 депутатов от "Единой России", 45 — от КПРФ, 19 — от "Справедливой России — За правду", 18 — от ЛДПР и 11 — от "Новых людей".

"Зарегистрировать депутатов Государственной думы восьмого созыва, избранных по федеральному округу, в количестве 153 человека", — говорится в постановлении ЦИК.

Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.