Песков: Путин сегодня вышел с самоизоляции и встретится с Эрдоганом
По словам представителя Кремля, подобным контактам предшествуют все необходимые меры предосторожности, принимаемые соответствующими службами.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин вышел с самоизоляции, на которой находился с 14 сентября после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается выхода из режима самоизоляции — де-факто да. Вы видите, что это уже не самоизоляция", — сказал Песков, уточнив, что президент вышел с карантина сегодня, 29 сентября.
На сегодня у российского лидера намечена встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Представитель Кремля уточнил, что подобным контактам предшествуют все необходимые меры предосторожности, принимаемые соответствующими службами.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах. Зато на повестке окажется ряд других важных тем, в том числе Сирия, Ливия, Афганистан и Закавказье.
Комментариев: 0