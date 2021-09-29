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Песков: Путин сегодня вышел с самоизоляции и встретится с Эрдоганом

По словам представителя Кремля, подобным контактам предшествуют все необходимые меры предосторожности, принимаемые соответствующими службами.

29 сентября, 09:45
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вышел с самоизоляции, на которой находился с 14 сентября после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается выхода из режима самоизоляции — де-факто да. Вы видите, что это уже не самоизоляция", — сказал Песков, уточнив, что президент вышел с карантина сегодня, 29 сентября.

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На сегодня у российского лидера намечена встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Представитель Кремля уточнил, что подобным контактам предшествуют все необходимые меры предосторожности, принимаемые соответствующими службами.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах. Зато на повестке окажется ряд других важных тем, в том числе Сирия, Ливия, Афганистан и Закавказье.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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