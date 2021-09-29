Песков: Путин сегодня вышел с самоизоляции и встретится с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин вышел с самоизоляции, на которой находился с 14 сентября после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается выхода из режима самоизоляции — де-факто да. Вы видите, что это уже не самоизоляция", — сказал Песков, уточнив, что президент вышел с карантина сегодня, 29 сентября.

На сегодня у российского лидера намечена встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Представитель Кремля уточнил, что подобным контактам предшествуют все необходимые меры предосторожности, принимаемые соответствующими службами.