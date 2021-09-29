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Песков — о блокировке YouTube двух каналов RT: Терпимость к этому должна быть нулевой

Ранее Роскомнадзор уже потребовал от Google снять все ограничения, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.

29 сентября, 09:52

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой двух немецких YouTube-каналов RT без возможности восстановления, отметив, что терпимость властей к подобным нарушениям со стороны видеохостинга должна быть нулевой.

"Здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобным нарушениям закона", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне стало известно о блокировке двух немецких каналов Russia Today. YouTube удалил их без права восстановления. RT Deutsch занимал четвёртое место в видеохостинге среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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