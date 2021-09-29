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РФ не хотела бы использования Киевом турецкого вооружения в Донбассе, заявили в Кремле

Пресс-секретарь российского лидера Песков также отметил, что военно-техническое сотрудничество Украины и Турции является важной темой.

29 сентября, 09:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Украина — страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

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Песков также отметил, что Москва считает крайне важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции.

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Напомним, что осенью 2020 года Украина заявляла о намерении закупить у Турции партию ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Речь шла почти о 50 аппаратах, которые планировалось поставить на вооружение в ВСУ. А ранее сообщалось, что Турция построит корвет для Украины до конца 2023 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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