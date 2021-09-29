РФ не хотела бы использования Киевом турецкого вооружения в Донбассе, заявили в Кремле

Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Украина — страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что Москва считает крайне важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции.