РФ не хотела бы использования Киевом турецкого вооружения в Донбассе, заявили в Кремле
Пресс-секретарь российского лидера Песков также отметил, что военно-техническое сотрудничество Украины и Турции является важной темой.
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Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Украина — страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков также отметил, что Москва считает крайне важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции.
Напомним, что осенью 2020 года Украина заявляла о намерении закупить у Турции партию ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Речь шла почти о 50 аппаратах, которые планировалось поставить на вооружение в ВСУ. А ранее сообщалось, что Турция построит корвет для Украины до конца 2023 года.
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