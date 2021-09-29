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Власти ФРГ не причастны к блокировке немецкого YouTube-канала RT

В Кабмине Германии отметили, что Берлин лишь "принимает к сведению" решение американской платформы.

29 сентября, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Блокировка YouTube-канала RT DE является решением платформы, Правительство ФРГ не имеет к нему отношения. Об этом заявил представитель кабмина Штеффен Зайберт.

"Эта мера — решение YouTube. <...> Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство", — сказал Зайберт.

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Представитель немецкого кабмина также отметил, что Берлин "принимает к сведению" это решение видеохостинга.

Напомним, накануне стало известно о блокировке двух немецких каналов Russia Today. YouTube удалил их без права восстановления. RT Deutsch занимал четвёртое место в видеохостинге среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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