Основатель Group-IB Сачков не признаёт вину в передаче разведданных иностранным спецслужбам

Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, арестованный накануне по подозрению в госизмене, не признаёт вину. По данным ТАСС, его подозревают в передаче разведданных иностранным спецслужбам.

"Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признаёт, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств", — рассказал источник агентства.

На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.