Основатель Group-IB Сачков не признаёт вину в передаче разведданных иностранным спецслужбам
Материалы дела маркированы грифом "секретно". По статье о госизмене (275 УК РФ) бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, арестованный накануне по подозрению в госизмене, не признаёт вину. По данным ТАСС, его подозревают в передаче разведданных иностранным спецслужбам.
"Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признаёт, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств", — рассказал источник агентства.
Материалы дела Сачкова маркированы грифом "секретно".
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. По статье о госизмене (275 УК РФ) ему грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. А накануне в московском офисе компании прошли обыски.
На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
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