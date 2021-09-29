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Основатель Group-IB Сачков не признаёт вину в передаче разведданных иностранным спецслужбам

Материалы дела маркированы грифом "секретно". По статье о госизмене (275 УК РФ) бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

29 сентября, 10:06
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, арестованный накануне по подозрению в госизмене, не признаёт вину. По данным ТАСС, его подозревают в передаче разведданных иностранным спецслужбам.

"Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признаёт, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств", — рассказал источник агентства.

Материалы дела Сачкова маркированы грифом "секретно".

Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца. По статье о госизмене (275 УК РФ) ему грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. А накануне в московском офисе компании прошли обыски.

В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова

В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова

На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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