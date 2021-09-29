НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего ковидом донора

При этом артистка продолжает находиться в тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом.

29 сентября, 10:36
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/B7ENe4KFF5F/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева отказалась от процедуры переливания плазмы от переболевшего коронавирусом донора. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.

Так, по словам собеседника сайта, Гузеева отказалась от процедуры, несмотря на рекомендации врачей, и запретила медикам проводить переливание. При этом состояние артистки продолжает оставаться тяжёлым.

"Надоело уже отвечать": Дочь Гузеевой жёстко высказалась о здоровье матери

"Надоело уже отвечать": Дочь Гузеевой жёстко высказалась о здоровье матери

Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Гузеева вышла на связь после заражения коронавирусом и заявила, что ей страшно

сегодня в 11:07

Солистка группы "Винтаж" получила сотрясение на репетиции юбилейного концерта

сегодня в 10:06

Собчак и Канделаки повторили легендарный поцелуй спустя 15 лет, но не обошлось без взаимных подколов

сегодня в 10:30

Появилось жуткое видео, как Даня Милохин уронил Медведеву в первом же выпуске "Ледникового периода"

сегодня в 09:34

В офисах Group-IB в Петербурге проходят обыски после ареста основателя компании

сегодня в 11:24

Новости партнеров

Layer 1