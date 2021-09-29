Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего ковидом донора

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева отказалась от процедуры переливания плазмы от переболевшего коронавирусом донора. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.

Так, по словам собеседника сайта, Гузеева отказалась от процедуры, несмотря на рекомендации врачей, и запретила медикам проводить переливание. При этом состояние артистки продолжает оставаться тяжёлым.