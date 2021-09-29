Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего ковидом донора
При этом артистка продолжает находиться в тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом.
Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева отказалась от процедуры переливания плазмы от переболевшего коронавирусом донора. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.
Так, по словам собеседника сайта, Гузеева отказалась от процедуры, несмотря на рекомендации врачей, и запретила медикам проводить переливание. При этом состояние артистки продолжает оставаться тяжёлым.
Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом.
Комментариев: 0