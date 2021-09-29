Раскрыта способность высокожирной диеты скрывать онкологию

Диета с содержанием большого количества жиров чаще приводит к колоректальной онкологии, сообщает журнал Cell Stem Cell. Такой вид рака локализуется в эпителии толстого кишечника и прямой кишки.

Исследователи Гарвардской медицинской школы и Массачусетского технологического института в ходе эксперимента обнаружили, что питание с обилием жиров приводит к нарушению взаимосвязи между клетками кишечника и клетками иммунитета, ответственными за сканирование организма в поисках злокачественных клеток.





Как указали учёные, иммунная система использует для различения клеток метку MHC-II. Она активирует иммунитет на разрушение клетки. Однако на уровень этой метки влияет диета с высоким содержанием жиров, что приводит к её подавлению. В результате иммунная система не может считать метку, клетка остаётся живой, в том числе и та, что является аномальной.

Бактерии Helicobacter могут увеличивать количество MHC-II, что помогает в обнаружении клеток, которые мутировали, отметили исследователи. Учёные сделали вывод, что рост числа полезных бактерий в микробиоме кишечника может усилить иммунную защиту организма.