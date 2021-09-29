НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Раскрыта способность высокожирной диеты скрывать онкологию

Усилить иммунную защиту организма могут бактерии Helicobacter в микробиоме кишечника.

29 сентября, 10:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Диета с содержанием большого количества жиров чаще приводит к колоректальной онкологии, сообщает журнал Cell Stem Cell. Такой вид рака локализуется в эпителии толстого кишечника и прямой кишки.

Исследователи Гарвардской медицинской школы и Массачусетского технологического института в ходе эксперимента обнаружили, что питание с обилием жиров приводит к нарушению взаимосвязи между клетками кишечника и клетками иммунитета, ответственными за сканирование организма в поисках злокачественных клеток.

Учёные рассказали о предотвращающем рак продукте "стройности"

Учёные рассказали о предотвращающем рак продукте "стройности"

Как указали учёные, иммунная система использует для различения клеток метку MHC-II. Она активирует иммунитет на разрушение клетки. Однако на уровень этой метки влияет диета с высоким содержанием жиров, что приводит к её подавлению. В результате иммунная система не может считать метку, клетка остаётся живой, в том числе и та, что является аномальной.

Бактерии Helicobacter могут увеличивать количество MHC-II, что помогает в обнаружении клеток, которые мутировали, отметили исследователи. Учёные сделали вывод, что рост числа полезных бактерий в микробиоме кишечника может усилить иммунную защиту организма.

Ранее врач назвал самые распространённые виды рака в России. Женщин, в чьих семьях ранее была онкология, специалист призвал провериться заранее.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1