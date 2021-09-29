В МГТУ им. Баумана не связывают арест основателя Group-IB Сачкова с преподавательской деятельностью
В учебном заведении также отметили, что гендиректор крупной IT-компании не вёл научных работ на базе университета.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова вряд ли связан с его преподаванием в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе университета.
"Илья Сачков является преподавателем университета, но его арест точно не связан с преподаванием в нашем вузе. Он не вёл научных работ в МГТУ имени Н.Э. Баумана", — сказал наш собеседник.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. А накануне в московском офисе компании прошли обыски.
На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
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