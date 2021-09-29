Пять биатлонистов вошли в предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СБР.

В список попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Ещё один член сборной определится в ноябре после проведения контрольных стартов на сборе в Ханты-Мансийске.