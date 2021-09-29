Сильнейшие в деле: Назван предварительный состав мужской сборной России по биатлону на Кубок мира
Ещё один его участник станет известен после проведения контрольных сборов в Ханты-Мансийске.
Фото © ТАСС/AP/Darko Bandic
Пять биатлонистов вошли в предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СБР.
В список попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Ещё один член сборной определится в ноябре после проведения контрольных стартов на сборе в Ханты-Мансийске.
Добавим, что первый этап Кубка мира состоится в шведском городе Эстерсунд с 27 по 28 ноября.
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