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Спортсменов могут обязать выплачивать компенсацию своим школам при переходе в иностранный клуб

Порядок осуществления такой выплаты будет определён Минспортом России в отношении каждого вида спорта по предложениям соответствующей спортивной федерации.

29 сентября, 10:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российских спортсменов возрастом до 23 лет могут обязать выплачивать компенсации своим спортшколам при переходе в иностранные команды. Соответствующее предложение в Госдуму внесло Правительство РФ.

Так, каждому переходящему в иностранную команду спортсмену будет необходимо выплатить компенсацию российской организации в размере расходов, понесённых на его спортивную подготовку. Порядок выплаты определит Минспорта РФ в отношении каждого вида спорта по предложениям соответствующей федерации.

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Однако будет существовать целый ряд случаев, при которых спортсмен будет освобождаться от выплаты компенсации. В частности, это будет возможным, если спортсмену в течение полугода не будет поступать предложений от российских команд или же воспитавшая его школа нарушит условия договора оказания услуг.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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