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Регион
Опубликовано 29 сентября 2021, 13:12

Спортсменов могут обязать выплачивать компенсацию своим школам при переходе в иностранный клуб

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Порядок осуществления такой выплаты будет определён Минспортом России в отношении каждого вида спорта по предложениям соответствующей спортивной федерации.

Российских спортсменов возрастом до 23 лет могут обязать выплачивать компенсации своим спортшколам при переходе в иностранные команды. Соответствующее предложение в Госдуму внесло Правительство РФ.

Так, каждому переходящему в иностранную команду спортсмену будет необходимо выплатить компенсацию российской организации в размере расходов, понесённых на его спортивную подготовку. Порядок выплаты определит Минспорта РФ в отношении каждого вида спорта по предложениям соответствующей федерации.

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Однако будет существовать целый ряд случаев, при которых спортсмен будет освобождаться от выплаты компенсации. В частности, это будет возможным, если спортсмену в течение полугода не будет поступать предложений от российских команд или же воспитавшая его школа нарушит условия договора оказания услуг.

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Шамиль Гаджиев
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