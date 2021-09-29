Спортсменов могут обязать выплачивать компенсацию своим школам при переходе в иностранный клуб

Порядок осуществления такой выплаты будет определён Минспортом России в отношении каждого вида спорта по предложениям соответствующей спортивной федерации.

Российских спортсменов возрастом до 23 лет могут обязать выплачивать компенсации своим спортшколам при переходе в иностранные команды. Соответствующее предложение в Госдуму внесло Правительство РФ.

Так, каждому переходящему в иностранную команду спортсмену будет необходимо выплатить компенсацию российской организации в размере расходов, понесённых на его спортивную подготовку. Порядок выплаты определит Минспорта РФ в отношении каждого вида спорта по предложениям соответствующей федерации.