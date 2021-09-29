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Футболист Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"

Уже сегодня петербуржцы проведут свой второй матч в главном турнире Европы. Соперником будет шведский "Мальмё".

29 сентября, 10:16
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Новичок "Зенита" бразилец Клаудиньо в беседе со "Спорт-Экспрессом" признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе с клубом с берегов Невы.

"Всё, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст бог, выиграю Лигу чемпионов с "Зенитом" и поеду со сборной Бразилии на чемпионат мира", — отметил Клаудиньо.

"У всех есть шанс сыграть": Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Мальмё" в Лиге чемпионов

"У всех есть шанс сыграть": Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Мальмё" в Лиге чемпионов

Напомним, второй матч "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Соперником станет шведский "Мальмё". Начало матча в 19:45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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