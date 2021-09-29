Футболист Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"
Уже сегодня петербуржцы проведут свой второй матч в главном турнире Европы. Соперником будет шведский "Мальмё".
Фото © ФК "Зенит"
Новичок "Зенита" бразилец Клаудиньо в беседе со "Спорт-Экспрессом" признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе с клубом с берегов Невы.
"Всё, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст бог, выиграю Лигу чемпионов с "Зенитом" и поеду со сборной Бразилии на чемпионат мира", — отметил Клаудиньо.
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Напомним, второй матч "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Соперником станет шведский "Мальмё". Начало матча в 19:45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".
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