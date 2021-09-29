Футболист Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"

Новичок "Зенита" бразилец Клаудиньо в беседе со " Спорт-Экспрессом " признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе с клубом с берегов Невы.

"Всё, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст бог, выиграю Лигу чемпионов с "Зенитом" и поеду со сборной Бразилии на чемпионат мира", — отметил Клаудиньо.